2024年も音楽シーンにおいて存在感を発揮した星街すいせい。2024年3月にリリースした「ビビデバ」が総再生数1億回を超えるバイラルヒットを記録したほか、11月から12月にかけてさいたまスーパーアリーナ含む3都市をめぐるツアーを初開催するなど、記録も、規模も例年を上回る活躍を見せてくれた。

参考:星街すいせい、ツアー初日の大舞台で響かせた歌声 さいたまスーパーアリーナの観衆を圧倒した逞しい姿

リアルサウンドでは、そんな星街すいせいに2024年を振り返るインタビューを行った。2024年1月1日掲載したインタビュー時点では日本の攻略度を“20%”と語っていた彼女だが、それが昨年の活動を経て何%までアップしたのか。その答えを確かめてほしい。(編集部)

■2024年は「ほんとにもう忙しすぎて(笑)」

ーー2023年に引き続き、星街さんにとっての2024年は大きな飛躍を遂げた1年だったと思います。ご自身としてはどんな時間を過ごせたと感じていますか?

星街すいせい(以下、星街):おっしゃっていただいた通り、私自身としても飛躍の年だったなと思っていて。やっぱり「ビビデバ」がバズったことがすごく大きかったと思います。あの曲がVTuberを知らない人たちにも届き、伝わっていった実感がすごくあったんですよね。曲自体に興味を持ってくれて、後から「この曲ってVTuberが歌ってるんだ」っていう認識がついてくるという現象がすごくたくさん生まれていたというか。そこから「じゃあ他のVTuberの曲も聴いてみようかな」という流れを作ることもできたと思うし。そのことは私自身はもちろん、バーチャル業界にとっても良かったことだなと感じています。

ーー昨年のインタビューで「2024年はぼちぼち休みつつ、大変すぎないくらいのバランスで動けていけたら」といった発言をされていましたけど、実際はとんでもなく大忙しでしたよね。

星街:ほんとにもう忙しすぎて(笑)。今年こそはちょっと休みながら、ゆっくり活動していきたいんですけどね。そんなことを配信で言ったら、「また言ってるよ。無理でしょ」みたいなコメントがたくさん届きました(笑)。

ーーその忙しさは世の中から求められていることの大きな証明。そこにやりがいを感じている部分もあるわけですよね。

星街:それはもう、もちろんです。「忙しい!」「大変だ!」みたいな気持ちがありつつも、いただける様々なお話は全部が嬉しいものだし、すべてが「やりたい!」と思えるものばかりですからね。やりたくないお仕事はほんとになくて。だからこその大変さ、嬉しい悲鳴でした。

ーー4月にはちょっとだけお休みをされていましたが、そこでリフレッシュすることはできましたか?

星街:めちゃくちゃリフレッシュしました。リリースしたばかりの「ビビデバ」の数字がバーッと伸びている状況だったので、その休暇中に「これからどう動こうか?」「次の曲はどうしよう?」みたいなことを考えられたのも良かったですね。お仕事のことをいろいろ考えていたという意味では、完璧なお休みではなかった気もしますけど(笑)。でも実家に帰ったりとか、めちゃくちゃ遊びまくることもできて。いろんなインプットができましたね。今年も同じように1カ月ぐらいの休暇を取りたいなとは思ってます(笑)。

ーーでは、ここからは昨年の大きなトピックごとにお話を聞いていこうと思います。まず外せないのはやはり「ビビデバ」のヒットですよね。楽曲ができた段階で、ご自身としても大きな手ごたえがあったんじゃないですか?

星街:「ビビデバ」を書いてくださったツミキさんは、そもそも私が投稿しているカバー楽曲の中で一番伸びている「フォニイ」を作られた方。なので、自分の中の文脈的にもツミキさんのセンスで作っていただいた楽曲であれば、絶対にいいものになるぞという確信はありました。で、実際に完成したものはものすごくキャッチーでオシャレな楽曲になっていて、私自身もすごく大好きな曲になったんです。あとはこれをどうバズらせるかだなと思い、いろいろと試行錯誤していく中で、ショート系の動画へのアプローチを強めていった結果、すごくたくさんの方に届く流れになりました。自分の楽曲は全部がお気に入りなんですけど、星街すいせいを知らない人にまでそれをどう広げていくかという部分で今回はすごく頑張りましたね。

ーー大きな話題を呼んだミュージックビデオも楽曲のヒットに大きく影響した印象です。

星街:そうですね。擬態するメタさんが本当に素晴らしいアイデアを出してくださり、本当におもしろいMVを作り上げてくださいました。以前から私の中には擬態するメタさんにMVをお願いしたい気持ちがあったので、それが「ビビデバ」で上手くアサインできたこともすごく嬉しくて。内容に関しては、ざっくりと楽曲のテーマをお伝えしただけで、あとはお任せした感じだったんですけど、結果的にたくさんの人がおもしろいと注目してくれる仕上がりにしてくださったことが本当にありがたかったです。靴を投げるシーンとかがめちゃくちゃバズってましたよね(笑)。

ーー「ビビデバ」は配信開始からわずか2週間ほどで1000万再生を突破。そこからも数字を伸ばし続け、11月13日に1億再生を記録しました。

星街:ぶっちゃけ第一波でガーンと伸びて以降は、もう私の預かり知らないところでの話といった感覚もあったんですよ。めちゃくちゃ副次的に伸びていくみたいな。

ーー楽曲が一人歩きする、みたいな。

星街:そうそう。「あ、こんなところでも使ってもらってる!」みたいな感じで、私自身がその流れに追いつけていないというか。めちゃくちゃ忙しくバタバタしていたので、エゴサする時間もあんまりなかったですし(笑)。で、「気づいたら8000万行ってるやん!」「9000万行ってるやん!」「わ、1憶行った!」みたいな感じで。でも、そういう状況はいいことだなと思ったんですよね。自分の目が届かない範囲にまで曲が届き、認知していただけるって、本当にすごいことですから。純粋に嬉しい気持ちでした。

ーー1億という数字はリアリティを持って受け止められている感じですか?

星街:いやー、正直よくわかんないですよね(笑)。文字面で見れば1憶ってすごいことだっていうのはわかるけど、そこまで実感というものはなくて。ただ、次もまた1億再生してもらえるような曲を作らなきゃなっていう気持ちにはなりました。

ーー「ビビデバ」のヒットでチャンネル登録者数が増えたりとか、配信を見てくれる人が増えたりとか、そういった広がりもありましたか?

星街:チャンネル登録者数は確かにめっちゃガンと増えましたね。でも逆に星街すいせいの配信を見たことがないという人もめちゃくちゃ増えたんですよ。私はそれが嬉しかったというか。もちろんね、配信も見てくれたら嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、曲だけでもファンって言えるような存在になってくれたら、それは大きな一歩じゃないですか。VTuberは配信ありきで、そこから視聴者を取り込んでいくスタイルに思われがちだけど、別に音楽から入ってくれる人たちがいても全然いいわけですからね。

■路上ライブからSSA公演まで「私の一歩に他の人が続いて欲しい」

ーー入り口は違ったとしても、最終的には音楽も配信も同じように好きになってもらいたいという思いもあるんですか?

星街:どうかなー。ファンの方の中には配信にしか興味がない人もいるんですよ。最近は忙しすぎて配信が全然できていないから申し訳ないんだけど(笑)、そういう人も全然いいと思うんです。星街すいせいに興味を持ってもらうことが私としては嬉しいことなので、そこは好きなように、その人ごとの楽しみ方をしてもらえたらいいかなと思っていますね。

ーー「ビビデバ」のヒットを受けて、昨年も様々なテレビ番組で星街さんの姿を見ることができました。『THE MUSIC DAY』(日本テレビ系)へは2年連続の出演になりましたね。

星街:ありがたいですね。2度目の出演となった去年は「ソワレ」を歌わせていただいたんですけど、そこではAKB48の方たちが一緒に踊ってくださったんですよ。昔から存じ上げているスーパーアイドルの方たちと共演できたのはすごくいい経験になりましたね。

ーー活動を重ねる中でリアルアーティストとの絡みも増えていますよね。昨年はスキマスイッチのトリビュートアルバムにも参加されていましたし。

星街:すごく光栄なことですよね。VTuberとして、まだ誰もやったことのないところに足を踏み入れるのが私自身、すごく楽しいと思うタイプなんです。なので、「やったー! 誰もやったことのない第一歩が踏めるぞ!」みたいな感じで毎回、いろんなことを楽しませてもらってます。“VTuber初”という冠がつく出来事が多い分、いろんな言葉を投げかけられることも多いんですけど、2歩目、3歩目として続いてくれる人たちのためにいろんなところを今後も切り開いていきたいなとは思ってます。

ーーまだまだVTuberに対しての偏見を感じることも多いですか?

星街:そうですね。ネガティブな言葉を発している人たちの多くは、VTuberに対しての解像度が低いからだと思うんですよ。だからこそ私は、その解像度を高められるようにこれからも頑張りたいんです。「食べろ、食べろ!」みたいな感じで、みんなにVTuberの美味しいところ、楽しいところを食べさせていこうかなと思ってますけどね(笑)。

ーーネガティブな反応を憂うのではなく、その未開の地に可能性を見出していったほうがいいですよね。

星街:そうそう。私が今、いろんなテレビに出演させていただけているのだって、テレビの関係者の方々の解像度が上がったからだと思うんです。なので、私が引き続きいろんな活動をしていけば、身近なところからどんどん状況は変わっていくはずだし、それによって自ずとVTuberに対する世間の解像度は高まっていくのかなって思ってます。

ーー星街さんの2024年の活動を通して、VTuberに対して抱いていた偏見が取っ払われた人もいそうですよね。

星街:うん。実際、「ビビデバ」のコメント欄には、「VTuberになんとなくいいイメージがなかったけど、曲を聴いてみたらすごく良かった」みたいな発言が何百個も書かれていて。それはすごくいい流れだと思うので、そこで生まれた輪をこれからもっと広げていきたいですよね。

ーー9月には渋谷で路上ライブもされましたよね。かなりビックリしましたけど。

星街:へへへへ。「やりたいやりたいやりたい!」って言って、スタッフさんにごり押しして夢を叶えてもらいました。めちゃくちゃ楽しかったです(笑)。

ーー「VTuberが路上ライブなんてできないでしょ?」と思ってしまいがちですけど、星街さんの中には「できる」という確信もあったんですか?

星街:うん、絶対できるって思ってました。機械には詳しくないですけど、「そこにモニター置けばいいじゃん」みたいな(笑)。でも実際に出来上がった路上ライブのセットは、私が思っていたものよりもめちゃくちゃ大層なものになっていて。私の妄想を大人たちが広げてくれたことに感謝ですね(笑)。

ーー路上ライブの当日、Xで若干の匂わせがありましたけど、観客はファンの方が多かったですか?

星街:いや、ほとんどがたまたま通りがかって立ち止まってくれた方ばかりだったんですよ。「星街すいせいのこと知ってますか?」って聞いたら、「今、知ったー」みたいな方たちばかりで、知ってる人はほんの数人。そうやって私のことを知らない人たちの反応を目の前で見られたのは本当に貴重な経験でしたね。また機会があったらぜひやってみたいし、私の一歩に他の人が続いて欲しい気持ちもありますね。路上ライブするVTuberが増えたらおもしろい渋谷になりそう(笑)。

ーーいたるところにモニターが乱立しているっていう(笑)。

星街:あはははは。それめっちゃおもろいですね(笑)。

ーーそして11月からは星街さんにとって初のツアーとなる『Spectra of Nova』が開催されましたね。

星街:1stライブ(21年開催の『STELLAR into the GALAXY』)も2ndライブ(23年開催の『Shout in Crisis』)もアルバムを引っ提げた内容で作ったライブだったんですけど、今回は初めてのツアーだし、これまでの総集編のような内容にしたんですよ。今までとは違った作り方をしたライブだったので、「大丈夫かな。楽しんでもらえるかな」っていう不安もありましたね。でもふたを開けてみれば、どの会場でもみんなが大きな歓声を響かせてくださって。「大丈夫だった!」と思って安心しました。星街すいせいのライブに初めて参加してくださった方もすごく多かったですね。

ーー僕は初日のさいたまスーパーアリーナ公演を拝見しましたが、ステージに立つ星街さんの目覚ましい進化を強く感じました。

星街:ありがとうございます。ツアーをするにあたって、その前に1stライブの映像を見返してみたんですけど、そこに映っている自分は「わー初々しい!」って思ってしまうパフォーマンスをしていて(笑)。なので、ツアーではしっかり進化した姿を見せたいなと私自身も強く思いながら歌い踊っていましたね。

ーー最近は兎田ぺこらさんや宝鐘マリンさんなどもアリーナでのソロライブを開催されていますが、そういったホロライブメンバーの活躍も刺激になっている部分もありますか?

星街:そうですね。今、ホロライブに所属しているタレントのほとんどがソロライブを目標に頑張っているんですよ。そこには、VTuberの存在をもっと広めたいという思い以上に、リスナーへの恩返しといった思いが強く込められているんですね。なので、その夢が1人ずつ、1歩1歩叶っていっていることがすごく感慨深いですね。その上で、すごい大口を叩きますけど、みんなに先がけてツアーや日本武道館のライブを経験する私をみんなに目指してもらいたいという気持ちもすごく強いんです。私は見てくれた人が感動してもらえるライブを作っているので、その思いを他のタレントにも感じて欲しい。私がライブをする上で、そのことがすごく大きなモチベーションになっているところもありますね。

■星街すいせいの日本の攻略度は……?

ーーそして、ツアー初日には2025年の予定が発表されました。まずは3枚目のオリジナルフルアルバム『新星目録』が1月22日にリリースされます。

星街:これまでのアルバム同様、みなさんに届き、反応をいただけるまでは「大丈夫かな…」っていう不安を抱きながら過ごしている感じなんですけど(笑)。でも、すごくいい作品に仕上がりました! 1stアルバムは“キラキラ”、2ndアルバムは“ギラギラ”と銘打った内容になっていたので、「じゃあ3枚目はなんやねん!」って私自身めちゃくちゃ考えて。その結果、次は爆発しようと(笑)。常に新しい時代を切り開いていきたい気持ちも強いので、“革命”というコンセプトを掲げた上で、また1枚殻を破り、成長した星街すいせいの姿を感じてもらえるような、今までにやってこなかったような曲をたくさん作っていきました。いろいろなアーティストさんにもお声がけさせてもらったので、そういった意味でも革命的なアルバムになっていると思います。

ーーそのアルバムを引っ提げ、2月1日には初の日本武道館公演『SUPERNOVA』も開催。デビュー当初から公言してきた夢の舞台にいよいよ立つこととなります。

星街:さいたまスーパーアリーナで発表したときは、大泣きして喜んでくれたファンの方もたくさんいらっしゃって。私もめちゃくちゃ嬉しかったです。私は最初から「日本武道館を目指します!」と言ってここまでやってきたので、星街すいせいの人生として、本当に大事なライブになると思いますね。そもそも武道館を夢として掲げたのは、ある種のビッグマウスだったんですよ。目標はめちゃくちゃ大きいほうが、それが叶ったときに感動的だしなと思って(笑)。でもそれが本当に実現できることになったんです! 昔から追ってくださっているファンのみなさんも、「まさかこんなところまで来るとは思わなかった」って言ってますからね(笑)。その頃の思いを共有しながら、当日は思い切り楽しもうと思っています。

ーー武道館ライブを成功させれば、それはまた未来に向けた大きな足掛かりになるはずですよね。

星街:そうですね。正直、武道館でライブができると決まったときは「いいんだろうか?」みたいな気持ちもあったんですよ。ずっと掲げてきた夢が叶ったとき、私のストーリーがキレイに終わって、燃え尽きてしまうんじゃないかって。だったら武道館という夢は叶えずにいたほうがいいのかもしれないなって。

ーーでも星街さんはその夢を叶えることに決めたわけですよね。

星街:はい。やっぱりね、他の人が先に武道館をやってしまうのも悔しいじゃないですか。だったらホロライブ初として武道館に足跡をつけるべきかなって。それに、私の最大の目標、叶えたい未来はVTuberをもっとお茶の間に広めることなんです。なので、日本武道館という夢を叶えた後は、またその最大の目標に向けて力強く足を進められるだろうなと思ったんですよね。

ーー武道館に立つことが活動を続ける最大の目的ではないということですよね。

星街:そうそう。その先を作っていく、見せていくのが一番大事なところで。だから武道館の後も、「まだまだ物語は続きます」という意志をしっかり見せられる活動をしようと、いろいろと計画を練っているところです。星街すいせいはまだまだ歩み続けたいと思います!

ーー2025年は『NHK紅白歌合戦』への出演も期待したいです。

星街:『紅白』に出るというのは、活動で叶えたい目標の一つです。2024年は「ビビデバ」のヒットもあって、私もスタッフの方々も『紅白』に出たい! という気持ちで頑張りましたが届かず……。でも、私としてはホッとしているところもあって。ツアーを回って、武道館も決まって、3枚目のアルバムも出せる。これで『紅白』まで出れたら夢が一気に叶いすぎてしまうというか、きっと次は何をすればいいんだってなっていたと思います。また来年頑張って、「ビビデバ」以上のものを作っていきたいです。

ーー今年の快進撃も楽しみにしています! では最後に。昨年頭に公開されたインタビューにおいて、2023年での日本の攻略度を発表してもらったんですよ。

星街:あー、そうでしたね。何%って言ってましたっけ(笑)?

ーー去年は20%とおっしゃっていて。2024年を経て感じる今の攻略度はいかほどですか?

星街:えーどうだろうな。じゃあ、39%としましょう。「ビビデバ」のヒットがなかったら23%くらいだったと思うんですけど(笑)。

ーー2023年と比べてほぼ倍になりましたね。

星街:1年で19%アップはすごいですよね(笑)。ここからちょっとずつ、着実にアップしていって50%の大台に乗れるよう、2025年も頑張っていきます!

(文=もりひでゆき)