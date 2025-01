東京ディズニーリゾートでは、2025年1月1日(水)から1月13日(月)までの間、お正月のスペシャルイベントを開催!

東京ディズニーランドでは、和装姿の「ミッキーマウス」たちがご挨拶にやってくる「ニューイヤーズ・グリーティング」を公演中です。

東京ディズニーランド“東京ディズニーリゾートのお正月2025”ニューイヤーズ・グリーティング

公演場所:パレードルート

公演回数:1日1回

公演時間:約25分

出演者数:20人

2025年1月1日(水)から1月13日(月)までの間、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、お正月ならではの装飾が施された華やかなフロートなどに乗って、新年の始まりをお祝いします。

※プログラムは天候等の状況により、内容が変更または中止になる場合がございます。

まず、青い法被姿の演奏隊に続き、

ドナルドダック

先頭を飾る「ドナルドダック」と

デイジーダック

「デイジーダック」は、白いオープンカーに乗って登場!

車両には2025の文字も飾りつけられています。

グーフィー

続いて、2025年は「グーフィー」と

プルート

獅子舞コスチュームの「プルート」が登場!

ミッキーマウス

2025年の文字が飾りつけられたフロートに

「ミッキーマウス」と

ミニーマウス

「ミニーマウス」

チップ

2025年はご挨拶でも大活躍をしている新コスチュームの「チップ」

デール

「デール」

クラリス

「クラリス」がフィナーレを飾ります。

東京ディズニーリゾートのお正月は2025年1月13日まで開催中です。

