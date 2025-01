BLUE ENCOUNTが、2025年2月5日に発売する約5年ぶりとなるアルバム『Alliance of Quintetto』の収録内容を一挙に公開した。さらに、アルバムのジャケット写真に加え、2025年を彩る新アーティスト写真も同時公開した。それぞれの写真は、2024年10月末に初めて開催されたアジアツアー中の台北で撮影されたBLUE ENCOUNT4名の仲の良さが垣間見える非常に楽しげな写真となっている。

発売日:2025年2月5日(水予約:https://BLUEENCOUNT.lnk.to/5th_AL_CD■通常盤(CD)価格:\3,500(税込)品番:SECL-3175■初回盤(CD+BD)スリーブケース仕様価格:\5,300(税込)品番:SECL-3173~74■収録内容[CD]クインテット(新曲)BABEL(新曲)daisy(新曲)アマリリス ※TVアニメ『MIX MEISEI STORY 〜二度目の夏、空の向こうへ〜』オープニングテーマbird cage(新曲)囮囚 ※日本テレビ系土曜ドラマ『ボイス 110緊急指令室」主題歌Bloody Liar ※TVアニメ『ババンババンバンバンバンパイア』オープニングテーマDEAD(新曲)ALIVE(新曲)有罪布告 ※ドラマ8『弁護士ソドム」主題歌chang[e] ※ドラマチューズ!『ウイングマン』オープニングテーマプロメテウスto be continued (新曲)overtimegifted ※Netflixシリーズ『ライジングインパクト』主題歌[初回盤付属特典BD]・ミュージックビデオ囮囚Z.E.R.ODOOR有罪布告アマリリスgiftedchang[e]Bloody Liar・Making of “Alliance of Quintetto”[法人別購入者特典]・Amazon:メガジャケ ※「特典付き商品ページ」より予約・購入・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・セブンネット:トート型エコバッグ・TOWER RECORDS:スマホサイズステッカー・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):スクエア缶バッジ・応援店特典:A5クリアファイル※応援店:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/BLUEENCOUNT/shoplist/250205/<Sony Music Shop 3が日限定予約特典><メンバー直筆コメント&サイン入り色紙>をプレゼント![購入対象期間]2025年1月1日(水・祝)0:00〜 2025年1月3日(金)23:59※上記期間中に、入金まで完了された方が対象※その他詳細はBLUE ENCOUNT 公式HPまで

最新シングル「Bloody Liar」



CD発売日:2025年1月15日(水)先行配信:2025年1月12日(日)※タイアップ:TVアニメ「ババンババンバンバンパイア」オープニングテーマ予約:https://BLUEENCOUNT.lnk.to/Bloody_Liar_CD[期間生産限定盤(CD+BD)]価格:¥1,800(税抜¥1,636)品番:SECL-3171~72・アニメ絵柄ワイドキャップステッカー・<20th anniversary tour 2024-2025 「to B.E. continued」>アフターパーティ応募ハガキ(CD)01. Bloody Liar02. new dawn03. Bloody Liar(TV size)(BD)ブル散歩 to B.E. continued ASIA 編₋[法人別購入者特典]・Amazon:メガジャケ・楽天:缶バッチ・セブンネット:ピック・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):L版生写真