NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像①～③】地図で一目でわかる渋滞予測 NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□上り：1月2日・3日・4日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・岩槻IC→館林IC 羽生PA付近 25キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□東京外環自動車道

〈外回り〉

・和光IC→草加IC 川口東IC付近 20キロ



□京葉道路

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・木更津金田IC付近 23キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬スマートIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・大井松田IC→御殿場IC 御殿場IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・厚木南→海老名南JCT 海老名南JCT付近 2キロ

・伊勢原JCT→厚木南 海老名南JCT付近 4キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・八王子JCT→日の出IC 日の出IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・日野BS付近 20キロ

・相模湖IC付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



〈下り〉

・岡崎東IC→豊田JCT 豊田JCT付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・岡崎SA→観音山TN 観音山TN付近 20キロ



□東名阪道

〈上り〉

・名古屋JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ



□伊勢湾岸道路

〈上り〉

・安濃SA→鈴鹿IC 鈴鹿IC付近 25キロ

・湾岸長島IC→飛島IC 飛島IC付近 15キロ



〈下り〉

・飛島IC→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 10キロ



□伊勢道

〈下り〉

・鈴鹿IC→亀山PSIC 亀山PSIC付近 10キロ

・松阪TN付近 10キロ



□湯浅御坊道路

〈下り〉

・東岩代TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、2日のNEXCOの西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・草津JCT→京都東IC 大津IC付近 20キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□近畿自動車道

〈上り〉

・東大阪南IC→大東鶴見IC 大東鶴見IC付近 10キロ



〈下り〉

・摂津南IC→八尾IC 東大阪南IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

〈下り〉

・石山IC→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□第二京阪道路

〈上り〉

・久御山南IC→久御山JCT 久御山JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・三木JCT→神戸JCT 神戸北IC付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉

・北淡IC→淡路SA 淡路IC付近 15キロ



〈下り〉

・大鳴門橋付近 15キロ



□湯浅御坊道路

〈下り〉

・東岩代TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、2日のNEXCOの西日本 中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ

・玉島IC→岡山JCT 二子TN付近 10キロ

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ



□西瀬戸道

〈上り〉

・因島北IC→尾道大橋 向島BS付近 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉

・菊水IC→久留米IC 広川IC付近 20キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ

・須恵PAスマート→若宮IC 古賀SA付近 15キロ



〈下り〉

・福岡IC→大宰府IC 太宰府IC付近 10キロ

・久留米IC→広川IC 広川IC付近 10キロ