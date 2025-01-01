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NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像①～③】地図で一目でわかる渋滞予測　NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□上り：1月2日・3日・4日
と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・岩槻IC→館林IC　羽生PA付近　25キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　20キロ

□東京外環自動車道
〈外回り〉
・和光IC→草加IC　川口東IC付近　20キロ

□京葉道路
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・木更津金田IC付近　23キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬スマートIC　綾瀬SIC付近　25キロ
・大井松田IC→御殿場IC　御殿場IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・厚木南→海老名南JCT　海老名南JCT付近　2キロ
・伊勢原JCT→厚木南　海老名南JCT付近　4キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・八王子JCT→日の出IC　日の出IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・日野BS付近　20キロ
・相模湖IC付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→岡崎IC　岡崎IC付近　10キロ

〈下り〉
・岡崎東IC→豊田JCT　豊田JCT付近　20キロ　

□新東名高速道路
〈上り〉
・岡崎SA→観音山TN　観音山TN付近　20キロ

□東名阪道
〈上り〉
・名古屋JCT→長島IC　長島IC付近　10キロ

□伊勢湾岸道路
〈上り〉
・安濃SA→鈴鹿IC　鈴鹿IC付近　25キロ
・湾岸長島IC→飛島IC　飛島IC付近　15キロ

〈下り〉
・飛島IC→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　10キロ

□伊勢道
〈下り〉
・鈴鹿IC→亀山PSIC　亀山PSIC付近　10キロ
・松阪TN付近　10キロ

□湯浅御坊道路
〈下り〉
・東岩代TN付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【関西】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、2日のNEXCOの西日本・関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ
〈下り〉
・草津JCT→京都東IC　大津IC付近　20キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□近畿自動車道
〈上り〉
・東大阪南IC→大東鶴見IC　大東鶴見IC付近　10キロ

〈下り〉
・摂津南IC→八尾IC　東大阪南IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
〈下り〉
・石山IC→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□第二京阪道路
〈上り〉
・久御山南IC→久御山JCT　久御山JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・三木JCT→神戸JCT　神戸北IC付近　10キロ

□神戸淡路鳴門道
〈上り〉
・北淡IC→淡路SA　淡路IC付近　15キロ

〈下り〉
・大鳴門橋付近　15キロ

□湯浅御坊道路
〈下り〉
・東岩代TN付近　10キロ

「渋滞予想」1月2日はどこが混雑する？【中国・四国・九州】

【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、2日のNEXCOの西日本  中国・四国・九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ
・玉島IC→岡山JCT　二子TN付近　10キロ
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ

□西瀬戸道
〈上り〉
・因島北IC→尾道大橋　向島BS付近　10キロ

□九州自動車道
〈上り〉
・菊水IC→久留米IC　広川IC付近　20キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ
・須恵PAスマート→若宮IC　古賀SA付近　15キロ

〈下り〉
・福岡IC→大宰府IC　太宰府IC付近　10キロ
・久留米IC→広川IC　広川IC付近　10キロ