¡Ö2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹60¡óºï¸º¡×¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤ë¿·ÌÜÉ¸¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡Ú2025Ç¯¥Ë¥å¡¼¥¹Å¸Ë¾¡Û
´Ä¶¾Ê¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï12·î24Æü¡¢2050Ç¯¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿²¹ÃÈ²½ÂÐºö·×²è¤Î¸¶°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¸¶°Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Êºï¸ºÌÜÉ¸¤â¼¨¤µ¤ì2035Ç¯ÅÙ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò2013Ç¯ÅÙÈæ60¡óºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Í¼±¼Ô¤é¤Ï¡¢Ï¢Æü²ñµÄ¤Î½ªÎ»»þ¹ï¤ò²á¤®¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤Û¤É·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÂÅÅöÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÌÜÉ¸¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ¡¢¾å¤ËÆÌ¡¦²¼¤ËÆÌ¤Î°ìÊý¤ò¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¼¨¤¹¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀ¯ÉÜ°Æ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¾å¤ËÆÌ¡©²¼¤ËÆÌ¡©
¡Ö¾å¤ËÆÌ¡×¡Ö²¼¤ËÆÌ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤âÇÓ½ÐÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿2013Ç¯ÅÙ¤«¤éÇÓ½Ð¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹2050Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°°ú¤¤¤¿Àþ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢´Ë¤ä¤«¤Êºï¸º¤ò¸«¹þ¤à¡Ö¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀÆ»¶Ú¡×¤«¡¢¤è¤êµÞ·ã¤Ëºï¸º¤ò¸«¹þ¤à¡Ö²¼¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀÆ»¶Ú¡×¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î³×¿·¤¬À¸¤Þ¤ìÇÓ½Ðºï¸º¤¬¾Íè²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¾å¤ËÆÌ¡×¤È¤¹¤ë¸½¼ÂÏ©Àþ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·Àè¿Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡Ö²¼¤ËÆÌ¡×¤È¤¹¤ëÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤è¤êÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤òµá¤á¤ëÇØ·Ê
É½¡¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬¹ñÆâ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢´ð½àÇ¯¤Ç¤¢¤ë2013Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¿¹ÎÓµÛ¼ýÎÌ¤òÇÓ½ÐÎÌ¤«¤é°ú¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤Îºï¸º¼ÂÀÓ¤Î·×»»¤Ë¤Ï¿¹ÎÓµÛ¼ýÎÌ¤ò°ú¤¤¤¿ÇÓ½ÐÎÌ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Î´ð½à¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ÎÇÓ½Ð¡¦µÛ¼ýÎÌ¤¬Ä¾Àþ¤è¤ê²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥ª¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2014¡Á2022Ç¯ÅÙ¤Î¿¹ÎÓµÛ¼ýÎÌ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò²¾¤Ë2013Ç¯ÅÙ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤«¤é°ú¤¤¤¿¾å¤Çºï¸º¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ï¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï2050Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ï°ã¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸³µÇ°¤Ë¤¹¤ë¤È¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¾å¤ËÆÌ¤À¤í¤¦¤¬²¼¤ËÆÌ¤À¤í¤¦¤¬¥·¥ã¥Ó¡¼¡Ê¤ªÁÆËö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÆüËÜµ¤¸õ¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡ÊJCLP¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê¾®Çä´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö³¤ÌÌ¿å²¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤âÂ»¼º¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ÉÜ¤Î°Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¸½¼ÂÏ©Àþ¤òµá¤á¤ëÇØ·Ê
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ï»º¶È³×Ì¿»þÂå¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½Â¤¶È¤Ê¤É»º¶ÈÉôÌç¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¹ñÆâÁ´ÂÎ¤Î34¡ó¤Ë¾å¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÉôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ´¹Ý¶È¤Ç¤Ï¡¢Å´Ê¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÅ´¹ÛÀÐ¤È¥³¡¼¥¯¥¹¡Ê¡áÀÐÃº¤ò¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃºÁÇ´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êª¡Ë¤ò¹âÏ§¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ§¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤«¤¹»ö¤Ç¡¢Å´¹ÛÀÐ¤«¤é»ÀÁÇ¤ò½üµî¡Ê¡á´Ô¸µ¡Ë¤·¤ÆÅ´Ê¬¤ò¼è¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ûÅ´¹ÛÀÐ¡ÊFe¤ÈO¡Ë¡Ü¥³¡¼¥¯¥¹¡ÊC¡Ë¢ÍC¤ÈO¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¡¡áÅ´(Fe¡Ë¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë
Å´¹Ý¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Å´¹Ý¶È¤ÎºÇÂç¼ê¡ÖÆüËÜÀ½Å´¡×¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¤âÇÓ½ÐÎÌ¤ò30¡óºï¸º¤·50Ç¯¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢CO2ÇÓ½Ð¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¹âÏ§¿åÁÇ´Ô¸µ¡×¤ä¡ÖÂç·¿ÅÅµ¤Ï§¡×¤Ê¤É¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹âÏ§¿åÁÇ´Ô¸µ¡×¤Ï¡¢¹âÏ§¤ÇÅ´¹ÛÀÐ¤ò´Ô¸µ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥³¡¼¥¯¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿åÁÇ¤òÍÑ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï12·î20Æü¡¢»î¸³Ï§¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëCO2ºï¸º40%Ä¶¡Ê¼ÂÀÓÃÍ43%¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡û¿åÁÇ¡ÊH¡Ë¤ÈÅ´¹ÛÀÐ¡ÊFe¤ÈO¡Ë¡¡¢ÍH¤ÈO¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¡¡áÅ´¡ÊFe¡Ë¤È¿å¡ÊH2O¡Ë
¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¤Ë¤ÏÅ´¹ÛÀÐ¤«¤éÅ·Á³¥¬¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·Å´¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡ÖÄ¾ÀÜ´Ô¸µÅ´¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¤ËÈæ¤ÙÉÔ½ãÊª¤Î´ÞÍ¤¬¾¯¤Ê¤¤Å´¹ÛÀÐ¤Î¹Û»³¤ò½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¡¢2030Ç¯ÌÜ½è¤Ë¡¢Ê´ºÕ¡¦Áª¹Û¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤ò½àÈ÷¡¢Å´¹ÛÀÐ¤ò·¡¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡£
À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½À¤Ï¡©
Ì±´Ö´ë¶È¤¬¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤ÎÊä½õ¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÅÅµ¤¤ÇÅ´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤òÍÏ¤«¤·¿·¤·¤¤¹Ý¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÅÅÏ§¤ò²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Ë¤â¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÅöÄøÅÙ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥³¡¼¥¯¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿åÁÇ¤ò»È¤¦¡Ö¹âÏ§¿åÁÇ´Ô¸µ¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¿åÁÇ¤ä¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë³«È¯¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È³«È¯ÍÑ¤Î»ñ¶â¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢Âè7¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðËÜ·×²è¤ò¸øÉ½¡£À¯ÉÜ¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤òÅÅµ¤Ê¬²ò¤·¤ÆÀ½Â¤¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥°¥ê¡¼¥ó¿åÁÇ¡É¤Î2030Ç¯¤Î¾¦ÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¿åÁÇÈ¯ÅÅ¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ÎÁá´ü¼Âµ¡¼Â¾Ú¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿åÁÇ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡×¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤áµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶¾Ê¤Ï25Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ËÀ¯ÉÜ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëNDC¤ò¹ñÏ¢¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Ê¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡·ÐºÑÉô¡¡´äÅÄ¿¿Í³»Ò¡Ë