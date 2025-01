2025年大阪万博に「みゃくみゃく」と受け継がれる昭和の亡霊とは？　世界の万博跡地を歩いた古市憲寿が解説！

2025年に大阪で開催される万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。

赤と青の配色が印象的な公式キャラクター、ミャクミャク(MYAKU-MYAKU)も、このコンセプトから生まれたものである。

開催地問題など様々な議論が巻き起こっているが、果たして二度目の大阪万博は成功するのだろうか? 数々の万博跡地を辿ってきた、古市憲寿と大阪万博について考えてみよう。

「ミスター万博」が望まなかった陸の孤島

万博が開催されるのは大阪市の最西端に位置する人工島・夢洲(ゆめしま)だ。

390ヘクタールの面積を持つ広大な埋立地で、1977(昭52)年から整備が開始された。1980年代には咲洲(さきしま)・舞洲(まいしま)と共に「テクノポート大阪」なる計画が発表され、技術開発や情報通信の拠点である新都心が作られるはずだった(注1)。

だがバブル崩壊によって、入居予定の企業が撤退した上、インターネットの普及によって「情報通信」計画自体が古臭くなってしまった。今さら巨大なパラボラアンテナとかいらないし。

1990年代に大阪市は起死回生を狙って、オリンピック誘致を本格化した。夢洲をメイン会場にして、数万人の居住を目指して選手村を整備する計画だった。人工島で開催される「初の海上五輪」を目指したというが、今では誰も思い出せないほど世論も盛り上がらなかった(注2)。

そんな夢洲に再び転機が訪れたのは2008年に橋下徹(はしもと とおる)(昭44)が大阪府知事に選ばれてからだ。当時の橋下には湾岸エリアを「関西州」の州都にしたいという構想があり、大阪ワールドトレードセンタービルディングへの府庁舎移転が計画された。さらに湾岸部への再開発においてカジノ構想を提案する。

講演会では「こんな猥雑な街、いやらしい街はない。ここにカジノを持ってきてどんどんバクチ打ちを集めたらいい。風俗街やホテル街、全部引き受ける」というやんちゃな発言があったという(注3)。こうして大阪は本格的にカジノを含めたIR(統合型リゾート)誘致に乗り出すことになる。

一方の万博構想に関しては、「ミスター万博」である堺屋太一の存在が大きかった。1970年の大阪万博の立役者だった堺屋が再び暗躍したようなのだ。2013年に大阪市中央区北浜の寿司屋で橋下徹、松井一郎(まつい いちろう)(昭39)に対して「もう一回、万博やろうよ」と提案したという(注4)。

堺屋に乗せられたのか、2014年には松井が大阪府知事として正式に万博招致を表明する。実は「ミスター万博」御大は、自らの栄光の舞台である1970年万博と同じ吹田市での開催を望んでいたという。万博跡地は万博記念公園として整備されていたが、公園が十分に活用されず、利用者の少ないことに不満を抱いていたのだ。

だがカジノとの相乗効果を狙い、夢洲での開催が既定路線になっていく。2018年には博覧会国際事務局総会で、正式に万博開催が決まった。

もしも「ミスター万博」に従って、万博記念公園での開催にしていれば、世論の反応も違ったかも知れない。当時の万博を再現した一画でもあれば、高齢者はもちろん、レトロフューチャー好きな若い世代にも人気を博しただろう。

成功したメガイベントの共通点

夢洲でのカジノを中核とした統合型リゾートは早ければ2030(昭105)年の開業を目指す。

だが外国人向けに大阪を再開発することには正当性があるとして、必ずしも万博を契機にする必要はなかったのではないか。ミラノの例を見てもわかるように、万博などなくても大阪への観光客は増え続けるだろう(注5)。

近年のメガイベントでは、短期的な「インパクト」や、ただの「レガシー」だけではなく「レバレッジ」が求められる(注6)。本当にその都市にとって必要なインフラや施設ならば、メガイベントなどなくても開発は進むからだ。

2024年にはパリでオリンピックが開催された。実はパリにとって悲願の開催で、何と30年以上にわたる計4度の招致活動が結実したものだ(注7)。

これまでの招致活動では、オリンピックに合わせたパリの都市改造が提案されてきた。だが興味深いことに、オリンピックが開催されなくても、ベルシー公園や地下鉄14号線、国立図書館新館など重要な都市開発は実現してきた(注8)。いくらオリンピックがレガシーを残せると言っても、改修工事が必要で、それ自体が無駄という意見もあり得る。

一方で、本章でも見てきた通り、メガイベントのレガシーは十分に活用されているとはいいがたい。

僕はこれまで20を超える万博跡地を訪れてきたが、きちんとレガシーを活用できている街はほとんどなかった。パビリオンが博物館、敷地がイベント会場として活用されているくらいで、巨額な投資に見合ったレガシーかは非常に怪しい。

数少ない成功例は、研究都市として整備された韓国の大田(テジョン)、再開発と密接に結びついていたポルトガルのリスボンやオーストラリアのブリスベン、権威主義国家として威信を見せつけたかったアスタナくらいだろうか。

だが共通点は、どれも特別博・認定博という小規模な万博だったことだ。小規模ゆえに比較的都市の中心部での開催が可能で、地元の需要と密接に結びついた開発が可能だった。

だが今度も大阪万博は、登録博という大規模万博だ。メガイベントには一定規模の土地が必要となるので、開発は必然的に都心から外れる。しかし都心に住む人は、よほどの理由がないと郊外には行かない。

みゃくみゃくと受け継がれる昭和の亡霊

大阪の夢洲に近い事例には、セビリア万博のカルトゥハ島や、モントリオール万博のノートルダム島がある。ノートルダム島には、遊園地やカジノ施設もあり、一定の賑わいを見せているが、ラスベガスやシンガポールのような派手さは一切ない(注9)。

夢洲は決してアクセスのいい場所ではない。2025年には大阪メトロ中央線が夢洲まで延伸されるが、大阪駅からは約25分かかる。車でも中心部から約30分、渋滞時にはさらにかかるだろう。街中ならまだしも、「その先」がない人工島である。そんな辺鄙な場所に人が集まり続ける様子はにわかには想像できない。

特に大阪府では2010年から人口減少が始まっている。887万人いた人口は、2050(昭125)年には700万人、2060(昭135)年には600万人を切ると予測されている(注10)。人口が減っていく街に必要なのは、さらなるインフラ整備ではなく、削減と集約化のはずだ。

どちらにせよ1990年代以降の万博で、レガシーを意識せずに「聖なる一回性」などと寝言を言っている万博は存在しない。オリンピックでさえ2003(昭78)年からは憲章に「レガシー」という言葉が登場している。

果たして2025年の大阪万博は、万博ならではのレガシーを夢洲に残せるのだろうか。それとも「聖なる一回性」の万博で終わるのか。脈々と堺屋太一の思想だけが受け継がれていないか心配になる。ミャクミャクに昭和の亡霊が宿っていないことを祈る。

