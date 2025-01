LiSA、2025年の年間テーマ「PATCHWORK」メインビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2』OPテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を1月5日0時より先行配信

LiSAが、2025年の年間テーマ「PATCHWORK」のメインビジュアルを公開した。

ソロデビュー14周年の始まりとなる5月14日・15日の日本武道館公演『LiSA LiVE is Smile Always~RiP SERViCE~』の開催が発表となり、今後の活動に注目が集まるLiSA。

公開されたメインビジュアルは、2024年の年間テーマ「ROUTE13」に続き、LiSAの2025年の活動に関する様々なコンテンツを匂わせるビジュアルで構成されている。

SNS上には「#LiSA2025PW」というハッシュタグも出現。ファンの注目を集めている。

「PATCHWORK」にまつわる様々な情報は、今後続々と解禁されていく予定だ。

また、2025年1月放送のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」の先行配信が1月5日0時に決定。楽曲が収録されたCDは3月5日に発売となる。

リリース情報

2025.01.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」

2025.03.05 ON SALE

SINGLE「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」

『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』番組サイト

https://sololeveling-anime.net/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/