¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¡Û¡È»³¾å¤ê¡ÉÎòÂå10·æ¡¡¡È»³¤ÎÍÅÀº¡É»³ËÜÍ£æÆ¤¬¥È¥Ã¥×¡¡ÎòÂå2°ÌÀÄ³ØÂç¡¦¼ãÎÓ¹¨¼ù¤ÏºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬
¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2025Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
2025Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿5¶è¡È»³¾å¤ê¡É¤ÎÎòÂå¶è´Ö¾å°Ì10¿Í¤ÎµÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
±ýÏ©¤ÎºÇ½ª¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë5¶è¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤«¤é°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î20.8km¤Î¥³¡¼¥¹¡£93²ó¤«¤é¸½ºß¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ºÎÍÑ¡£16.2km¤ÎÉ¸¹âÌó874m¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ²¼¤ê¡£¶è´Ö¥È¥Ã¥×¤ÈºÇ²¼°Ì¤Îº¹¤¬ÎãÇ¯Âç¤¤¯¹¤¬¤ëÆÃ¼ì¶è´Ö¤Ç¡¢Âç¤¤Ê½ç°ÌÊÑÆ°¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¤³¤Î5¶è¤Ç¤¹¡£
Á´¶è´Ö¤ÇºÇ¤â¿·¤·¤¤¶è´ÖµÏ¿¤¬¡¢Á°²ó¤Î100²óÂç²ñ¤Ç¾ëÀ¾Âç¤Î¡È»³¤ÎÍÅÀº¡É»³ËÜÍ£æÆÁª¼ê¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡¢1»þ´Ö09Ê¬14ÉÃ¡£4Ç¯»þ¤Ë»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢99²óÂç²ñ¤Ç¼«¿È¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶è´Ö¿·µÏ¿(1»þ´Ö10Ê¬04ÉÃ)¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯100²óÂç²ñ¤Ç¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö09Ê¬32ÉÃ¡£¼ãÎÓÁª¼ê¤Ïº£²ó¤â5¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£½é¤Î¶è´Ö¾Þ³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È10·æ¡ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼ãÎÓÁª¼ê¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Î°¤ÉôÍÛ¼ùÁª¼ê¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¤ÎµÈÅÄ¶ÁÁª¼ê¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¤Î4¿Í¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¤Ç¤Ï¡¢¼ãÎÓÁª¼ê¤¬5¶èµ¯ÍÑ¡£°¤ÉôÁª¼ê¡¢µÈÅÄÁª¼ê¡¢»³ÀîÁª¼ê¤ÏÊä·çÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¶èÎòÂå¶è´ÖµÏ¿10·æ¡Û
1°Ì 1»þ´Ö09Ê¬14ÉÃ »³ËÜÍ£æÆ(¾ëÀ¾Âç¡¢100²ó)
2°Ì 1»þ´Ö09Ê¬32ÉÃ ¼ãÎÓ¹¨¼ù(ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢100²ó)
3°Ì 1»þ´Ö10Ê¬19ÉÃ »Í³ø½ÔÍ¤(½çÅ·Æ²Âç¡¢99²ó)
4°Ì 1»þ´Ö10Ê¬25ÉÃ µÜ²¼È»¿Í(ÅìÍÎÂç¡¢96²ó)
5°Ì 1»þ´Ö10Ê¬33ÉÃ ºÙÃ«æÆÇÏ(ÄëµþÂç¡¢98²ó)
6°Ì 1»þ´Ö10Ê¬36ÉÃ °¤ÉôÍÛ¼ù(Ãæ±ûÂç¡¢99²ó)
7°Ì 1»þ´Ö10Ê¬40ÉÃ ÈÓÅÄµ®Ç·(ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢96²ó)
8°Ì 1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ ¶â»Ò°Ë¿á(¶ðß·Âç¡¢100²ó)
8°Ì 1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ µÈÅÄ¶Á(Åì³¤Âç¡¢98²ó)¡¡
10°Ì 1»þ´Ö10Ê¬45ÉÃ ±ºÌîÍºÊ¿(Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢96²ó)
10°Ì 1»þ´Ö10Ê¬45ÉÃ »³ÀîÂóÇÏ(¶ðß·Âç¡¢99²ó)
¢¨»³ËÜÍ£æÆÁª¼ê¤Ï99²ó¤Ç1»þ´Ö10Ê¬04ÉÃ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤Î¤ß½ç°Ì¤Ë´Þ¤á¤ë
¢¨µÈÅÄ¶ÁÁª¼ê¤Ï100²ó°Ê¹ßÁÏ²ÁÂç³Ø¤«¤é¤Î½Ð¾ì
»²¹Í:Âè81²ó 20.9km
1°Ì 1»þ´Ö09Ê¬12ÉÃ º£°æÀµ¿Í(½çÅ·Æ²Âç)
1°Ì 1»þ´Ö16Ê¬15ÉÃ ¿ÀÌîÂçÃÏ(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)