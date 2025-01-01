¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥¥ã¥é¸¶°Æ¡¦ÃÝËÜÀôÉÁ¤²¼¤í¤·¡È¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¡É¸ø³«
¡¡2025Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦ÃÝËÜÀô¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡È¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÙÂè1ÃÆ ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ßCygamesPictures¤Î¶¦Æ±´ë²è¤È¤Ê¤ê¡¢aiko¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤³¤á¡Á¤ï¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø¤Æ¤±¤Æ¤±¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ø¤¬¡¼¤Ç¤ó»ÐËå¡Ù¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¿ô¡¹¤Î¾¯½÷SF¥Þ¥ó¥¬¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÃÝËÜÀô¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡Ù¡ØNINJA KAMUI¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂ¼±ÛÈË¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢Ì¤¤ÀÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ëÃíÌÜºî¤À¡£
¡¡2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÆü1Æü¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦ÃÝËÜÀôÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡È¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÉÙ¤ó¤À¿·Ç¯¤Î°§»¢¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÚÌ¦¡Û¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ã¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ä¤Î¸å¤í»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÙÂè1ÃÆ ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ßCygamesPictures¤Î¶¦Æ±´ë²è¤È¤Ê¤ê¡¢aiko¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤³¤á¡Á¤ï¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø¤Æ¤±¤Æ¤±¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ø¤¬¡¼¤Ç¤ó»ÐËå¡Ù¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¿ô¡¹¤Î¾¯½÷SF¥Þ¥ó¥¬¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÃÝËÜÀô¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡Ù¡ØNINJA KAMUI¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂ¼±ÛÈË¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢Ì¤¤ÀÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ëÃíÌÜºî¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£