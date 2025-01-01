2025年3月より東京・大阪で、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」 (DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案とする、ミュージカル『刀剣乱舞』の新作公演を上演することが決定。

メインビジュアルが公開されました。



【写真を見る】ミュージカル『刀剣乱舞』新作公演上演決定 陸奥守吉行・肥前忠広と共に 新たな「刀剣男士」四振りが出陣 【刀ミュ】



今作の公演タイトルは、ミュージカル『刀剣乱舞』 ~坂龍飛騰(ばんりょうひとう)~。

出陣する刀剣男士は、陸奥守吉行、肥前忠広、そして本作より新たに登場する、南海太郎朝尊、笹貫、後家兼光、大慶直胤。





また、それぞれの刀剣男士を演じるキャストと、歴史上の人物の役名・キャスト情報も公開されました。陸奥守吉行・役 田村心肥前忠広・役 石川凌雅南海太郎朝尊・役 塩田一期笹貫・役 福澤侑後家兼光・役 佐奈宏紀大慶直胤・役 大友至恩坂本龍馬・役 上山竜治西郷隆盛・役 松本 亮久坂玄瑞・役 鈴木利典岡田以蔵・役 兼松若人勝麟太郎・役 日野陽仁



タイトル ミュージカル『刀剣乱舞』 ~坂龍飛騰~

◆上演期間・劇場◆

【東京公演】 2025年3月23日(日)~3月30日(日) TOKYO DOME CITY HALL

【大阪公演】 2025年4月5日(土)~4月26日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

【東京凱旋公演】 2025年5月2日(金)~5月11日(日) TOKYO DOME CITY HALL

原案 「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)

演出：茅野イサム

脚本・作詞：浅井さやか

音楽監督：YOSHIZUMI

振付・ステージング：本山新之助 TETSUHARU 桜木涼介



出演

陸奥守吉行・役 田村心

肥前忠広・役 石川凌雅

南海太郎朝尊・役 塩田一期

笹貫・役 福澤侑

後家兼光・役 佐奈宏紀

大慶直胤・役 大友至恩



坂本龍馬・役 上山竜治



西郷隆盛・役 松本 亮

久坂玄瑞・役 鈴木利典

岡田以蔵・役 兼松若人

勝麟太郎・役 日野陽仁



岩崎大輔 村中一輝 大野涼太 杉山諒二 花見卓也 齋藤 駿 佐藤一輝 島田和哉

白濱孝次 塚田知紀 寒川祥吾 千葉恵佑 兵藤結也 松原海児 千大 佑

河島樹来 田中蘭丸 末郄伊織 森本拓也 茶谷優太 二宮礼夢 南舘優雄斗



©NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会

【担当：芸能情報ステーション】