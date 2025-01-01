ミュージカル『刀剣乱舞』新作公演上演決定 陸奥守吉行・肥前忠広と共に 新たな「刀剣男士」四振りが出陣 【刀ミュ】
2025年3月より東京・大阪で、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」 (DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案とする、ミュージカル『刀剣乱舞』の新作公演を上演することが決定。
メインビジュアルが公開されました。
【写真を見る】ミュージカル『刀剣乱舞』新作公演上演決定 陸奥守吉行・肥前忠広と共に 新たな「刀剣男士」四振りが出陣 【刀ミュ】
今作の公演タイトルは、ミュージカル『刀剣乱舞』 ~坂龍飛騰(ばんりょうひとう)~。
出陣する刀剣男士は、陸奥守吉行、肥前忠広、そして本作より新たに登場する、南海太郎朝尊、笹貫、後家兼光、大慶直胤。
陸奥守吉行・役 田村心
肥前忠広・役 石川凌雅
南海太郎朝尊・役 塩田一期
笹貫・役 福澤侑
後家兼光・役 佐奈宏紀
大慶直胤・役 大友至恩
坂本龍馬・役 上山竜治
西郷隆盛・役 松本 亮
久坂玄瑞・役 鈴木利典
岡田以蔵・役 兼松若人
勝麟太郎・役 日野陽仁
タイトル ミュージカル『刀剣乱舞』 ~坂龍飛騰~
◆上演期間・劇場◆
【東京公演】 2025年3月23日(日)~3月30日(日) TOKYO DOME CITY HALL
【大阪公演】 2025年4月5日(土)~4月26日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール
【東京凱旋公演】 2025年5月2日(金)~5月11日(日) TOKYO DOME CITY HALL
原案 「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)
演出：茅野イサム
脚本・作詞：浅井さやか
音楽監督：YOSHIZUMI
振付・ステージング：本山新之助 TETSUHARU 桜木涼介
出演
陸奥守吉行・役 田村心
肥前忠広・役 石川凌雅
南海太郎朝尊・役 塩田一期
笹貫・役 福澤侑
後家兼光・役 佐奈宏紀
大慶直胤・役 大友至恩
坂本龍馬・役 上山竜治
西郷隆盛・役 松本 亮
久坂玄瑞・役 鈴木利典
岡田以蔵・役 兼松若人
勝麟太郎・役 日野陽仁
岩崎大輔 村中一輝 大野涼太 杉山諒二 花見卓也 齋藤 駿 佐藤一輝 島田和哉
白濱孝次 塚田知紀 寒川祥吾 千葉恵佑 兵藤結也 松原海児 千大 佑
河島樹来 田中蘭丸 末郄伊織 森本拓也 茶谷優太 二宮礼夢 南舘優雄斗
©NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会
【担当：芸能情報ステーション】