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2025年3月より東京・大阪で、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」 (DMM GAMES/NITRO PLUS)を原案とする、ミュージカル『刀剣乱舞』の新作公演を上演することが決定。
メインビジュアルが公開されました。
 

【写真を見る】ミュージカル『刀剣乱舞』新作公演上演決定　陸奥守吉行・肥前忠広と共に　新たな「刀剣男士」四振りが出陣　【刀ミュ】


今作の公演タイトルは、ミュージカル『刀剣乱舞』 ~坂龍飛騰(ばんりょうひとう)~。
出陣する刀剣男士は、陸奥守吉行、肥前忠広、そして本作より新たに登場する、南海太郎朝尊、笹貫、後家兼光、大慶直胤。

また、それぞれの刀剣男士を演じるキャストと、歴史上の人物の役名・キャスト情報も公開されました。

陸奥守吉行・役　　田村心
肥前忠広・役　　　石川凌雅
南海太郎朝尊・役　塩田一期
笹貫・役　　　　　福澤侑
後家兼光・役　　　佐奈宏紀
大慶直胤・役　　　大友至恩

坂本龍馬・役　　　上山竜治

西郷隆盛・役　　　松本 亮
久坂玄瑞・役　　　鈴木利典
岡田以蔵・役　　　兼松若人
勝麟太郎・役　　　日野陽仁
 


タイトル ミュージカル『刀剣乱舞』 ~坂龍飛騰~

◆上演期間・劇場◆
【東京公演】 2025年3月23日(日)~3月30日(日) TOKYO DOME CITY HALL
【大阪公演】 2025年4月5日(土)~4月26日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール
【東京凱旋公演】 2025年5月2日(金)~5月11日(日) TOKYO DOME CITY HALL

原案 「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)
演出：茅野イサム
脚本・作詞：浅井さやか
音楽監督：YOSHIZUMI
振付・ステージング：本山新之助 TETSUHARU 桜木涼介

出演
陸奥守吉行・役　　田村心
肥前忠広・役　　　石川凌雅
南海太郎朝尊・役　塩田一期
笹貫・役　　　　　福澤侑
後家兼光・役　　　佐奈宏紀
大慶直胤・役　　　大友至恩

坂本龍馬・役　　　上山竜治

西郷隆盛・役　　　松本 亮
久坂玄瑞・役　　　鈴木利典
岡田以蔵・役　　　兼松若人
勝麟太郎・役　　　日野陽仁

岩崎大輔 村中一輝 大野涼太 杉山諒二 花見卓也 齋藤 駿 佐藤一輝 島田和哉
白濱孝次 塚田知紀 寒川祥吾 千葉恵佑 兵藤結也 松原海児 千大 佑
河島樹来 田中蘭丸 末郄伊織 森本拓也 茶谷優太 二宮礼夢 南舘優雄斗

©NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会
【担当：芸能情報ステーション】