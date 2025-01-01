『刀剣乱舞』坂龍飛騰、ミュージカル新作3月上演 新キャスト発表
ミュージカル『刀剣乱舞』の新作公演となるミュージカル『「刀剣乱舞」 〜坂龍飛騰〜』が、3月23日よりTOKYO DOME CITY HALLで上演されることが決定した。大阪、東京凱旋公演も予定されている。
【画像】色々とすごい…『刀剣乱舞』新作アニメの場面カット
新作公演に出陣する刀剣男士は、陸奥守吉行、肥前忠広、そして本作より新たに登場する、南海太郎朝尊、笹貫、後家兼光、大慶直胤。また、それぞれの刀剣男士を演じるキャストと、歴史上の人物の役名・キャスト情報も公開された。
■公演概要
上演期間・劇場
【東京公演】 2025年3月23日(日)〜3月30日(日) TOKYO DOME CITY HALL
【大阪公演】 2025年4月5日(土)〜4月26日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール
【東京凱旋公演】 2025年5月2日(金)〜5月11日(日) TOKYO DOME CITY HALL
原案 「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)
演出 茅野イサム
脚本・作詞 浅井さやか
音楽監督 YOSHIZUMI
振付・ステージング 本山新之助 TETSUHARU 桜木涼介
■出演者
陸奥守吉行役 田村心
肥前忠広役 石川凌雅
南海太郎朝尊役 塩田一期
笹貫役 福澤侑
後家兼光役 佐奈宏紀
大慶直胤役 大友至恩
坂本龍馬役 上山竜治
西郷隆盛役 松本亮
久坂玄瑞役 鈴木利典
岡田以蔵役 兼松若人
勝麟太郎役 日野陽仁
■チケット前売開始 2025年2月22日(土)AM10:00〜
チケット料金
【東京公演・東京凱旋公演】 S席：12,500円／A席(第3バルコニー)：9,500円 （全席指定・税込）
【大阪公演】 12,500円
【画像】色々とすごい…『刀剣乱舞』新作アニメの場面カット
新作公演に出陣する刀剣男士は、陸奥守吉行、肥前忠広、そして本作より新たに登場する、南海太郎朝尊、笹貫、後家兼光、大慶直胤。また、それぞれの刀剣男士を演じるキャストと、歴史上の人物の役名・キャスト情報も公開された。
上演期間・劇場
【東京公演】 2025年3月23日(日)〜3月30日(日) TOKYO DOME CITY HALL
【大阪公演】 2025年4月5日(土)〜4月26日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール
【東京凱旋公演】 2025年5月2日(金)〜5月11日(日) TOKYO DOME CITY HALL
原案 「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)
演出 茅野イサム
脚本・作詞 浅井さやか
音楽監督 YOSHIZUMI
振付・ステージング 本山新之助 TETSUHARU 桜木涼介
■出演者
陸奥守吉行役 田村心
肥前忠広役 石川凌雅
南海太郎朝尊役 塩田一期
笹貫役 福澤侑
後家兼光役 佐奈宏紀
大慶直胤役 大友至恩
坂本龍馬役 上山竜治
西郷隆盛役 松本亮
久坂玄瑞役 鈴木利典
岡田以蔵役 兼松若人
勝麟太郎役 日野陽仁
■チケット前売開始 2025年2月22日(土)AM10:00〜
チケット料金
【東京公演・東京凱旋公演】 S席：12,500円／A席(第3バルコニー)：9,500円 （全席指定・税込）
【大阪公演】 12,500円