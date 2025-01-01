¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¡Ö50Ç¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎ¹¤ÎÅÓÃæ¡ØÆ»È¾¤Ð¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Ç¯¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£1978Ç¯¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ºÁ´12ºî¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½ºî¤Î¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿»þÂå·àÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¤äÏ·¼ãÃË½÷¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡£¸½ºß71ºÐ¡£2024Ç¯¤Ë¡Ö·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ì¥ó¥ÈÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¤µ¤ó»öÌ³½êÅÝ»º¤Ç°úÂà¤è¤®¤ë¤âËÝ°Õ¡Ä48ºÐ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢½ÂÃ«109Á°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â
¡¡¨¡¨¡¡Ö·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¡×¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Èµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤ÎÊý¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡Ä¹¤¤·ÝÇ½À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¶ìÏ«¤·¤¿»þ´ü¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¶ìÏ«¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾µ¡¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þ¡Ê¢¨02Ç¯¡¦Åö»þ48ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÉÔ°Â¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥µ¥ó¥Ð¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤Î¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤¬º£²ó¡¢¡Ö¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡×¡Ê1·î4ÆüÌë9»þ¡Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£08Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ°ÊÍè¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉü³è¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÉñÂæ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤¤¤Î¤Û¤«¼«Á³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¥É¥é¥ÞÊüÁ÷³«»ÏÅö½é¤Ï24ºÐ¡£45Ç¯°Ê¾åµÈ½¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë8»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ØÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤äÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ãÀï¶è¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÄáÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤äÊÒ²¬Àé·ÃÂ¢¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î½ôÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¶²½Ì¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢¹¾Íø¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¡¢ÉÍÌÚÌÊ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶äËë¤ÎÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¼¡¡¹¤È¥²¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¿ô»ú¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡º£²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Ï¡¢´ðËÜ¡¢°¤òÄ¨¤é¤·¤á¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ä½÷À¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ»Ò¶¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤«¤Ã¤¿µÈ½¡¤â´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡ÈÀ¤·Ñ¤®ÌäÂê¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¼ç¿Í¸ø¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ë»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÁÆ¬¤«¤é·ã¤·¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤»¦¿Ø¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ËèÆü1»þ´Ö¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤È½µ1ÅÙ¤Î°û¼ò
¡¡¨¡¨¡»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É²¿¤«½àÈ÷¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢ËèÆü1»þ´ÖÄøÅÙ¤ÏÊâ¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤»þ¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢´ðËÜ¡¢ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¤«¤éÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥ó¥Ð¤ÎÁ°¤Ï¡¢¿ô¤¨²Î¤ä²»Æ¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤«¥µ¥ó¥Ð¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¼Çµï¤ò¸«¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë
¡¡¨¡¨¡º£¤äÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä±¿Æ°²ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÅÇÉ¤Ê¾·³¤µ¤Þ¤¬¶â¥Ô¥«¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇÍÙ¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×¤Î³«¡¦ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐÂÔË¾ÏÀ¡É¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬¾È¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¿´Äì¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¨¡¨¡²þ¤á¤Æ·ÝÇ½À¸³è50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡£50¼þÇ¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎ¹¤ÎÅÓÃæ¡¢Æ»È¾¤Ð¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¼Â¤Ï¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤â25Ç¯¤ÇÁÏ´©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤âÃæ¹âÇ¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢50¼þÇ¯¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏÂÎ¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â60Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤ª¼ò¤âËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï½µ¤Ë1ÅÙ¡¢2¡¢3ÇÕ°û¤àÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤ËË½¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤Æº£¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×