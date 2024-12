バンダイスピリッツは、『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』より「S.H.Figuarts ヘラ(ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い)」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年7月発送予定。2025年7月発送予定「S.H.Figuarts ヘラ(ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い)」(9,900円)

映画『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』より、主人公「ヘラ」がS.H.Figuartsに登場。ローハンの若き王女。優れた剣術で国を守る「ヘラ」のアクションシーンを再現できる武器パーツと複数の手首パーツに加えて、知性と力強さが表れた交換用表情パーツも2種付属する。THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM and all related characters and elements (C) WBEI & (TM) NLPI. (s24)