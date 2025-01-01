¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆÁÀ¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µ¨ÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡¦ÂÇ·â¿Ø¡¡¡ÖMVP¥È¥ê¥ª¡×¤¬¤±¤ó°ú¡¡¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤â´üÂÔ
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºÇ¶¯ÂÇ·â¿Ø¤Ïº£µ¨¤â·òºß¤À¡£ºòµ¨¤Ï¶áÆ£·ò²ð¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£²áµî¤Ë¼õ¾Þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌøÅÄÍª´ô¡Ê2015¡¢20Ç¯¡Ë¡¢»³ÀîÊæ¹â¡Ê18Ç¯¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖMVP¥È¥ê¥ª¡×¤¬ÇË²õÎÏËþÅÀ¤Î¼ç¼´¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ëµ±¤¤¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤ÎÂÇÎ¨3³äÄ¶¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿ÂÇ·âµ»½Ñ¤Ï°µÅÝÅª¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³Àî¤â¡Ö·ë²Ì¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£±¦µÓ¤ÎÂç¤±¤¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿ÌøÅÄ¤Ïº¸Íã¤Ç´°Á´Éü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ¿´¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼þ¤ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡×¡£»°ÎÝ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¡¢ÅðÎÝ²¦¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëº£µÜ·òÂÀ¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÃæÂ¼¹¸¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòµ¨¤ÏÌøÄ®Ã£¡¢ÀµÌÚÃÒÌé¡¢×¢¢®Î´ÂÀ¤Î¡Ö·Ä±þ»°·»Äï¡×¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ÌøÅÄ¤¬DH¤Ë²ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤ì¤ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£