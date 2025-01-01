¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×ÂçÀ®¸ù¤Ç¾®Àôô¡»Ë´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤Î´ê¤¤¡¿¥í¥ó¥°ÈÇ
»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê51¡Ë¤¬¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âè37²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¤Ç½é¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢·Ý¤ÎÆ»¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»ÍÈ¾À¤µª¡Ä¡£¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¡¢¼«¤é¤ÎÃæ¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿1¤Ä¤ÎÌòºî¤ê¤È¡¢·àÃæ¤Ç±é¤¸¤¿²ñÄÅÈÍ»Î¡¦¹âºä¿·º¸±ÒÌç¤Î¡¢¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¡¢1¤Ä¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙºé¤¤Ê¤¬¤éÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¡ÊÁ°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¿·º¸±ÒÌç¤¬¡¢ËëËö¤«¤é140Ç¯¸å¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¸½Âå¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤ÀÆ»¡È»Â¤é¤ìÌò¡É¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»³¸ý¤¬¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤³¤½¡È5Ëü²ó»Â¤é¤ì¤¿ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»Â¤é¤ìÌò¤ÎÌ¾Í¥¡¦Ê¡ËÜÀ¶»°¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤¬17Ç¯¤ÎÁ°ºî¡Ö¤´¤Ï¤ó¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢Ìò½ê¹»Ê¡Ê68¡Ë¤¬¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿»ø¤ò±é¤¸¤¿Æ±Ç¯¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ÎCM¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÃåÁÛ¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð±é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈµÓËÜ¤òÅÏ¤·¤¿Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢21Ç¯¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½êÂ°¤ÎÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê22Ç¯5·î¤Ë´ë²è¤Ï»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢»þÂå·à¤ÎËÜ¾ì¡¦µþÅÔ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç»³¸ý¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤³¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¡¢¤Ü¤½¤Ü¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤¬¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡×¡£¿·º¸±ÒÌç¤Î¤¤¤º¤Þ¤¤¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡Ê¿·º¸±ÒÌç¤¬¸½Âå¤Î»£±Æ½ê¤Ç¼«Ê¬¤¬¡Ë»Â¤é¤ìÌò¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤ÎµïÊý¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ØÄü¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤ÎµïÊý¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¶Á¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ì¸»¤¬¡ØÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£»Â¤é¤ìÌò¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£»Â¤é¤ìÌò¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
±é¤¸¤ëºîÉÊ¡¢Ìò¤ÎÇØ·Ê¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¤«¤Ä¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢»Â¤é¤ìÌò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»ø¤ò±é¤¸¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤¿¡£»ÍÈ¾À¤µª¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤Ä¤½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÇºÇ¹â¤Î·Á¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³¸ý¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ÎÌò¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ã¤¦Æ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»þÂå·à¤Î½êºî¤ò½é¤á¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿00Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö±«¤¢¤¬¤ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿·ºî¡ÖÀã¤Î²Ö¡¼¤È¤â¤Ëºß¤ê¤Æ¡¼¡×¤Î¸ø³«¤ò24Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡¢¾®Àôô¡»Ë´ÆÆÄ¡Ê80¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤À¡£¡Ö¡Ê¡Ø±«¤¢¤¬¤ë¡Ù¤«¤é¡Ë20Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Á¤í¤óÀÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£Èó¾ï¤ËÉÝ¤¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Î¼õ¾Þ½â¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¡ÊÉâ¤Ä¦¤ê¡Ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ÊÁ¤Ï¡¢1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¤Î¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖÌ´¡×¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö»ä¡×¤¬Å·»È¤Ë¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÈôæÆ¡Ê¤Ò¤·¤ç¤¦¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¡£±Ç²è¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î½õ´ÆÆÄ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿¡¢¾®Àô´ÆÆÄ¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤¤¤¦Ì´¡Ä¡ÖÌ´¡×¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ò¼ê¤Ë¡¢»³¸ý¤¬2025Ç¯¤ÏÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û
¢¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤Þ¤¤ä¡¢ËÜÌ¾ËêÌð½¨µª¡á¤Þ¤¤ä¡¦¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¡Ö±ø¤ì¤¿·ì¡×¤ò¸«¤ÆÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¡¢µþÅÔÀº²ÚÂçÈþ½Ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¡£µï¼ò²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢00Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö±«¤¢¤¬¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£03Ç¯¤ÎTBS·Ï¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤ÇÌÄ¿À¤ÎÌëºµ²¦´Ý¡¢¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¤Ç½©»³Âç¼£Ïº¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï01Ç¯¡ÖËÌ¾ò»þ½¡¡×¡¢13Ç¯¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¡¢20Ç¯¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡¢22Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ë½Ð±é¡£
¢¡»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡¡²ñÄÅÈÍ»Î¡¦¹âºä¿·º¸±ÒÌç¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÏËëËö¡¢Ä¹½£ÈÍ»Î¤È¿Ï¤ò¸ò¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢ÍîÍë¤Çµ¤¤ò¼º¤¦¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸½Âå¤Î»þÂå·à»£±Æ½ê¡£¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÌÇË´¤òÃÎ¤ê¡¢µ¤¤òÍî¤È¤¹¤¬¡¢·õ¤ÎÏÓ¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡Ö»Â¤é¤ìÌò¡×¤È¤·¤Æ»£±Æ½ê¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¡£