全日本プロレス、１・２後楽園ホールで「新入団選手」加入…「リング上で発表」
全日本プロレスは１日、公式Ｗｅｂなどで２０２５年の「新年のごあいさつ」を掲載した。
あいさつでは「旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も選手、社員一同ご期待にお応えすべく、日々取り組んで参りたいと存じます。何卒、変わらぬご愛顧を賜わりますよう宜しくお願い致します。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。全日本プロレス 選手・社員一同」とつづった。
さらに新年第一弾大会となる１・２後楽園ホール大会へ「リング上で新入団選手の発表がございます。皆様のご来場をお待ちしております」と発表していた。
◆１・２後楽園ホール全対戦カード
▼第１試合 全日本プロレス２０２５年闘い始め シングルマッチ ２０分１本勝負
諏訪魔 ＶＳ 長尾一大心
▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負
ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、立花誠吾 ＶＳ 芦野祥太郎、青柳亮生、井上凌
▼第３試合 ゼンニチ本隊 ｖｓ 北斗軍 タッグマッチ ３０分１本勝負
宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ＶＳ ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ
▼第４試合 全日本プロレスＴＶ認定 ６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負
王者組・大森北斗、羆嵐、サイラス ＶＳ 挑戦者組・青柳優馬、阿部史典、佐藤光留
▼第５試合 ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ ６０分１本勝負
王者・宮本裕向 ＶＳ 挑戦者・田村男児
▼第６試合 斉藤ブラザーズ ｖｓ ＥＬＰＩＤＡ ８人タッグマッチ ３０分１本勝負
斉藤ジュン、斉藤レイ、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤 ＶＳ ライジングＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮