全日本プロレス

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　全日本プロレスは１日、公式Ｗｅｂなどで２０２５年の「新年のごあいさつ」を掲載した。

　あいさつでは「旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も選手、社員一同ご期待にお応えすべく、日々取り組んで参りたいと存じます。何卒、変わらぬご愛顧を賜わりますよう宜しくお願い致します。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。全日本プロレス　選手・社員一同」とつづった。

　さらに新年第一弾大会となる１・２後楽園ホール大会へ「リング上で新入団選手の発表がございます。皆様のご来場をお待ちしております」と発表していた。

　◆１・２後楽園ホール全対戦カード

　▼第１試合　全日本プロレス２０２５年闘い始め　シングルマッチ　２０分１本勝負

諏訪魔　ＶＳ　長尾一大心

　▼第２試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、立花誠吾　ＶＳ　芦野祥太郎、青柳亮生、井上凌

　▼第３試合　ゼンニチ本隊　ｖｓ　北斗軍　タッグマッチ　３０分１本勝負

宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．　ＶＳ　ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ

　▼第４試合　全日本プロレスＴＶ認定　６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・大森北斗、羆嵐、サイラス　ＶＳ　挑戦者組・青柳優馬、阿部史典、佐藤光留

　▼第５試合　ＧＡＯＲＡ　ＴＶチャンピオンシップ　６０分１本勝負

王者・宮本裕向　ＶＳ　挑戦者・田村男児

　▼第６試合　斉藤ブラザーズ　ｖｓ　ＥＬＰＩＤＡ　８人タッグマッチ　３０分１本勝負

斉藤ジュン、斉藤レイ、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤　ＶＳ　ライジングＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮