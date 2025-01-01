全日本プロレスは１日、公式Ｗｅｂなどで２０２５年の「新年のごあいさつ」を掲載した。

あいさつでは「旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も選手、社員一同ご期待にお応えすべく、日々取り組んで参りたいと存じます。何卒、変わらぬご愛顧を賜わりますよう宜しくお願い致します。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。全日本プロレス 選手・社員一同」とつづった。

さらに新年第一弾大会となる１・２後楽園ホール大会へ「リング上で新入団選手の発表がございます。皆様のご来場をお待ちしております」と発表していた。

◆１・２後楽園ホール全対戦カード

▼第１試合 全日本プロレス２０２５年闘い始め シングルマッチ ２０分１本勝負

諏訪魔 ＶＳ 長尾一大心

▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、立花誠吾 ＶＳ 芦野祥太郎、青柳亮生、井上凌

▼第３試合 ゼンニチ本隊 ｖｓ 北斗軍 タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ＶＳ ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ

▼第４試合 全日本プロレスＴＶ認定 ６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・大森北斗、羆嵐、サイラス ＶＳ 挑戦者組・青柳優馬、阿部史典、佐藤光留

▼第５試合 ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ ６０分１本勝負

王者・宮本裕向 ＶＳ 挑戦者・田村男児

▼第６試合 斉藤ブラザーズ ｖｓ ＥＬＰＩＤＡ ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

斉藤ジュン、斉藤レイ、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤 ＶＳ ライジングＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬、本田竜輝、綾部蓮