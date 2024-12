◆【2001年生まれ】出口夏希

【モデルプレス=2025/01/01】2025年、今年の干支は“巳(へび)”。巳年生まれの芸能人の中には、今年も活躍が期待される美女たちが勢揃い。ここでは、年女を迎える女性芸能人を一挙に紹介していく。出口は2001年10月4日生まれ。ファッション誌「Seventeen」(集英社)のミスセブンティーン2018に選ばれ、2022年8月まで専属モデルとして活躍。2022年10月からはファッション誌「non-no」(集英社)専属モデルに。2019年放送のフジテレビ・第30回ヤングシナリオ大賞「ココア」でドラマ初出演にして初主演を務めた。近年の主な出演作は「アオハライド」(WOWOW/2023-2024)、「ブルーモーメント」(フジテレビ系/2024)、映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」(2024)など。

◆【2001年生まれ】平手友梨奈

◆【2001年生まれ】乃木坂46遠藤さくら

◆【2001年生まれ】aespaウィンター

◆【2001年生まれ】ゆうちゃみ

◆【1989年生まれ】桐谷美玲

◆【1989年生まれ】仲里依紗

◆【1989年生まれ】西野カナ

◆【1989年生まれ】花澤香菜

◆【1977年生まれ】松たか子

◆巳年の主な女性芸能人※50音順

その透明感あふれるビジュアルや瑞々しい芝居で幅広い世代から支持を集める彼女は、「赤羽骨子のボディガード」(2024)では第46回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞、モデルプレスが独自に調査した「2025年ヒット予測」では女優部門1位に選出された。2025年の活躍にも注目したい。平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。2015年、欅坂46の一期生としてデビューし、1stシングル「サイレントマジョリティー」から8作連続でセンターを務めた。2018年、「響-HIBIKI-」で映画初出演にして初主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞、日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞新人賞を受賞。2020年のグループ卒業後も多数のドラマ、映画に出演し、女優としても活躍の幅を広げた。2024年9月1日にはAdoらが所属する芸能事務所クラウドナインに移籍し、10月16日には「bleeding love」を配信リリース。女優、アーティストとして幅広い活躍が期待されている。遠藤は2001年10月3日生まれ、愛知県出身。2018年、乃木坂46の四期生オーディションに合格し、同年12月に「帰り道は遠回りしたくなる」で活動をスタート。2019年7月発売の24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」で初選抜にしてセンターに抜擢。2021年10月からはファッション誌「non-no」の専属モデルとしても活躍している。2022年「もしも、イケメンだけの高校があったら」(テレビ朝日系)でヒロイン役を務め、2023年の連続テレビ小説「らんまん」(NHK)にも出演。同年10月からは「トラックガール」(フジテレビ系)で連続ドラマ初主演を飾るなど、女優としても着実にキャリアを積んでいる。透明感のある美貌と演技力から、乃木坂46のエースとして注目が集まっている。なお、2001年生まれには同グループの久保史緒里、賀喜遥香、櫻坂46の森田ひかる、藤吉夏鈴、AKB48の小栗有以、モーニング娘。’24の牧野真莉愛、超ときめき◆宣伝部(※◆はハート)の坂井仁香、=LOVEの高松瞳(※「高」は正式には「はしごだか」)など、アイドルグループのエースが勢揃いしている。ウィンターは2001年1月1日生まれ。中学3年生で韓国の大手芸能事務所・SMエンターテインメントにスカウトされ、約3年間の練習生期間を経て、2020年に4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)としてデビュー。グループではメインボーカルとサブラッパーを担当している。2022年1月1日には、SMが発足したプロジェクト「Girls On Top」の第1弾ユニット「GOT the beat」のメンバーとしても活動を開始した。透明感のある美貌と優れたボーカル、ダンスの実力を兼ね備え、K-POP第4世代の筆頭として活躍。韓国内のみならず、日本や世界各国で人気を誇り、日本のファンからは“冬子”の愛称で親しまれている。2023年にはコスメブランド「Mamonde」「espoir」のアンバサダーに就任。そのビジュアルと魅力的なパフォーマンスで、今年も多くの人を魅了するだろう。ゆうちゃみは2001年9月8日生まれ、大阪府出身。2014年、「東京ガールズオーディション」でファイナリストに選出されモデル活動を開始。以降、「ピチレモン」(学研プラス)専属モデル、「ラブベリー」(徳間書店)読者モデルを経て、「Popteen」(株式会社ポップティーン)レギュラーモデルを務める。2019年5月からはギャル系ファッション誌「egg」(エイチジェイ)の専属モデルとして活動。2020年にはグラビアに初挑戦し、2022年に初の写真集「ゆうな」(講談社)を発売。同年、ドラマ「あなたのブツが、ここに」(NHK)で女優デビューを果たした。175cmの長身でモデルとして活躍するほか、明るいキャラクターや関西弁を武器にバラエティにも多数出演。さらに2024年10月には「あなたに捧げる応援歌」をリリースし、歌手としてもデビュー。幅広い活躍に関心が寄せられている。桐谷は1989年10月18日生まれ、千葉県出身。2006年、映画「春の居場所」でデビューし、同年に「Seventeen」の専属モデルとなる。その後「好きな人がいること」(フジテレビ系/2014)、映画「ヒロイン失格」(2015)などで、数多くの話題作で主演を務めた。プライベートでは、2018年に俳優の三浦翔平と結婚、2020年には第1子を出産。2022年、デビューから所属した事務所を退所し、モデル中心の活動に。2024年3月からは「news every.」(日本テレビ系/毎週月曜〜金曜15時50分〜)でキャスターを務めている。年を重ねても変わらぬ美しさと、SNSで垣間見せる等身大の日常生活が、幅広い世代から支持を集めている。仲は1989年10月18日生まれ、長崎県出身。2002年に芸能界入りし、ティーン誌のモデルとして活動を開始。2006年、劇場アニメ「時をかける少女」で主人公・真琴の声を担当し注目を集めた。2010年には実写版「時をかける少女」「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」で第34回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、女優としての地位を確立。その後もドラマ「ホリデイラブ」(テレビ朝日系/2018)、「不適切にもほどがある!」(TBS系/2024)、映画「モテキ」(2011)など数々の映画やドラマで存在感を示した。2013年に俳優の中尾明慶と結婚し、同年に第1子を出産。2020年にはYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」を開設、2021年にはアパレルブランド「Re.」を立ち上げるなど、女優・モデル業以外にも個性が光る活動で、若者にも高い人気を誇っている。西野は1989年3月18日生まれ、三重県出身。2005年、16歳の時に受けたソニー・ミュージック主催の女優オーディションがきっかけとなり、翌2006年にシングル「I」でメジャーデビュー。その後「会いたくて 会いたくて」「Darling」「もしも運命の人がいるのなら」「トリセツ」など女性の共感を呼ぶラブソングが多数ヒットし、“ラブソングの女王”として活躍。2016年には「Dear Bride」で日本有線大賞、「あなたの好きなところ」で日本レコード大賞を受賞した。2019年2月に開催した「Kana Nishino Love Collection Live 2019」をもって無期限の活動休止をしていたが、2024年6月25日に活動再開を発表。新曲「EYES ON YOU」がリリースされると、大きな反響が寄せられた。同年には大晦日恒例「第75回NHK紅白歌合戦」への6年ぶり出場でテレビ復帰を果たし、今年の活動からも目が離せない。花澤は1989年2月25日生まれ、東京都出身。幼稚園生の頃から子役として活動し、2003年にテレビアニメ「LAST EXILE」で声優デビュー。2006年「ゼーガペイン」でヒロイン役を務め、2007年から本格的に声優活動を開始した。「こばと。」(2009)、「海月姫」(2010)などの人気アニメでヒロインを演じ、「<物語>」シリーズや「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズなど話題作に多数出演。2012年には歌手としてソロデビューを果たし、声優アーティストとしても活躍している。近年も「3月のライオン」シリーズ、「鬼滅の刃」シリーズ、映画「劇場版 呪術廻戦 0」(2021)、「インサイド・ヘッド2」(2024)日本語吹き替え版などに出演。声優としての活動に加え、バラエティ番組やドラマ「逃亡医F」(日本テレビ系/2022)への出演など、幅広く活躍している。2025年には人気作品「謎解きはディナーのあとで」のアニメで主人公・宝生麗子を演じることが決定し、期待が寄せられているほか、2022年に結婚した声優・小野賢章との私生活にも注目が集まる。また、声優界では内田真礼、竹達彩奈、徳井青空なども1989年・巳年生まれの年女である。松は1977年6月10日生まれ、東京都出身。父は歌舞伎俳優の二代目松本白鸚という歌舞伎一家に生まれ、1993年に舞台「人情噺文七元結」で俳優デビュー。1994年にNHK大河ドラマ「花の乱」でテレビデビューを果たし、「ロングバケーション」(フジテレビ系/1996)、「ラブジェネレーション」(フジテレビ系/1997)で広く知られるようになった。1997年には映画「東京日和」で映画デビューを果たし、同年にシングル「明日、春が来たら」で歌手デビューも果たした。その後、ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍し、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞や報知映画賞主演女優賞など、数々の賞を受賞。近年は坂元裕二氏脚本のドラマ「カルテット」(TBS系/2017)、「大豆田とわ子と三人の元夫」(カンテレ・フジテレビ系/2021)で高い評価を集めた。2025年公開の映画「ファーストキス 1ST KISS」では主演を務め、多くの関心が寄せられている。【2001年生まれ】安部若菜(NMB48)、荒巻美咲(HKT48)、井頭愛海、市村愛里(HKT48)、井上梨名(櫻坂46)、井上瑠夏(SKE48)、井上玲音(Juice=Juice)、落合希来里(≠ME)、小野田紗栞(Juice=Juice)、影山優佳、金川紗耶(乃木坂46)、河口夏音(≠ME)、河田陽菜(日向坂46)、北川愛乃(SKE48)、キム・ミンジュ(KIM MINJU)、佐藤璃果(乃木坂46)、シウン(SIEUN/STAYC)、下尾みう(AKB48)、上西怜(NMB48)、鈴木瞳美(≠ME)、スミン(SUMIN/STAYC)、清司麗菜(STU48)、高橋ひかる、瀧脇笙古(=LOVE)、田中美久、段原瑠々(Juice=Juice)、チェリョン(CHAERYEONG/ITZY)、チョ・ユリ(JO YURI)、出口結菜(NMB48)、天翔愛、富田鈴花(日向坂46)、なえなの、中野愛理(SKE48)、永野芹佳(AKB48)、中村麗乃(乃木坂46)、西井美桜(SKE48)、丹生明里(日向坂46)、原田清花(STU48)、原優寧(SKE48)、兵頭葵(STU48)、ホ・ユンジン(HUH YUNJIN/LE SSERAFIM)、本田仁美(HITOMI/SAY MY NAME)、本田真凜、マコ(NiziU)、松野美桜(NMB48)、三鴨くるみ(NMB48)、最上奈那華(HKT48)、森七菜、八木莉可子、矢吹奈子、山内瑞葵(AKB48)、山田杏奈、吉川ひより(超ときめき◆宣伝部)、リュジン(RYUJIN/ITZY)【1989年生まれ】あ〜ちゃん(Perfume)、新井恵理那、石川由依、IMALU、久代萌美、久保ユリカ、黒川智花、近藤千尋、さとうほなみ、サニー(Sunny/少女時代)、瀧内公美、田中れいな、多部未華子、ティファニー(TIFFANY/少女時代)、テイラー・スウィフト、テヨン(TAEYEON/少女時代)、豊田エリー、中村里砂、夏菜、潘めぐみ、ヒコロヒー、ヒョヨン(HYOYEON/少女時代)、三上真奈、道重さゆみ、南明奈、最上もが、ユリ(Yuri/少女時代)、ラブリ【1977年生まれ】安室奈美恵さん、アンジェラアキ、小沢真珠、菅野美穂、佐田真由美、鈴木紗理奈、滝川クリステル、西尾由佳理、山口もえ【1965年生まれ】小林聡美、沢口靖子、中森明菜、松本伊代、吉田美和(DREAMS COME TRUE)、渡辺典子【1953年生まれ】研ナオコ、小林幸子(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】