ÁÝ½üµ¡¤Ï¸ú²Ì¥Ê¥·Ž¢Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤Ž£¤ÎÂÐ½èË¡
Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Ayleeds¡¿PIXTA¡Ë
Àµ·î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÌß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¡×¤¬¤¢¤ë¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤È²á¤´¤¹°ì²ÈÃÄÝ³¤ÎºÇÃæ¤ËÆÍÁ³ÉÔ¹¬¤¬½±¤¦¡£Ãí°Õ¤¹¤ì¤ÐÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸å²ù¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í½ËÉË¡¤ä¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐºö¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ç¯´Ö300¿Í¶á¤¯¤¬¡ÖÌß¡×¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯ÂçÀª¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Ìß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à¼Ô¿ô¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ï2018Ç¯¤Ë363¿Í¡¢19Ç¯¤Ë298¿Í¤À¡£2Ç¯´Ö¤Î¹ç·×661¿ÍÃæ127¿Í¤¬»°¤¬Æü¤Î´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£65¡ó¤¬75ºÐ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤¬Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤È¡¢ÃâÂ©»à¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ø±Ö³Ø»¨»ï¡Ù¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃâÂ©¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Î1¥«·î¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï¡¢17.2¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
Ìß¤¬ÃâÂ©¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç´¤êµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÕÃåÀ¤¬¶¯¤¤¡Ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡Ë¤«¤é¤À¡£
Ç´¤êµ¤¤äÉÕÃåÀ¤Ï¥¼¥ê¡¼¤ÎÌó100ÇÜ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌßÊÆ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ç¥ó¥×¥ó¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥¢¥ß¥í¥Ú¥¯¥Á¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÉáÄÌ¤ÎÊÆ¡Ê¤¦¤ë¤ÁÊÆ¡Ë¤Î¥Ç¥ó¥×¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ß¥í¥Ú¥¯¥Á¥ó75¡ó¡¢¥¢¥ß¥í¡¼¥¹25¡ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥ß¥í¡¼¥¹¤ÏÄ¾º¿¾õ¤Î¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ß¥í¥Ú¥¯¥Á¥ó¤Ï»ÞÊ¬¤«¤ì¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢Íí¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ç´ÅÙ¤äÉÕÃåÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»¨¼Ñ¤Ê¤É¤Ç²¹¤á¤¿Ìß¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¹Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÌß¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ä¤¹¤¤¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¾Ã²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìß¤¬ÂçÄ²¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤ÆµÍ¤Þ¤ê¡¢Ä²ÊÄºÉ¡Ê¥¤¥ì¥¦¥¹¡Ë¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£2024Ç¯3·î¤Ë¹áÀîÂç³Ø¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤¬¡ØÎ×¾²¾ÉÎãÊó¹ð»ï¡Ù¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÎð¼Ô¤¬Ìß¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿©»öÃæ¤Ë¤à¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ìß¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Óë²¼µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÃâÂ©¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
¢§¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ë¤³¤È
¢§¤æ¤Ã¤¯¤ê¤è¤¯³ú¤à¤³¤È
¢§¿åÊ¬¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¤³¤È
¢§¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È
¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÆð¤é¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤È¤í¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÃâÂ©¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¹¬¤Ë¤âÃâÂ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¢£µÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤Þ¤º¤¹¤Ù¤¤³¤È
ÃâÂ©¤·¤¿¿Í¤Ï¶ì¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤Î¤É¸µ¤ËÎ¾¼ê¤ò¤¢¤Æ¡¢Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£´éÌÌÁóÇò¤Î¶ìÌå¾É¾õ¤Ç¡¢¤Î¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤è¤À¤ì¤ò¿â¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Î¤É¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¡Ö¥Á¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥ó¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¼þ°Ï¤¬¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢µ¤Æ»¤¬´°Á´¤Ë¤ÏÊÄºÉ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢³±¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇÌß¤Ë¤è¤ëµ¤Æ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿¼¹ï¤À¡£µ¤Æ»¤¬´°Á´¤ËÊÄºÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ë¤È2Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬À¸¤¸»Ï¤á¡¢4¡Á6Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï7¡Á10Ê¬¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£
¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÄÌÊó¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¡ô7119¡×¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡2¤Ä
¢£Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¡¢Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¡ÖÇØÉôÃ¡ÂÇ¡Ê¤³¤¦¤À¡ËË¡¡×
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢´µ¼Ô¤òÁ°¶þ¤ß¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Î´Ö¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤È¶¯¤¯Ã¡¤¯¤³¤È¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇØÉôÃ¡ÂÇË¡¡×¤È¤¤¤¦¡£¾×·â¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤Æ»¤òÊÄºÉ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìß¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÇØÉôÃ¡ÂÇË¡¡Ê²èÁü¡§YouTube¡ÖÅìµþ¾ÃËÉÄ£¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¢£Ìß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¡¢Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¢¡Ö¥Ï¥¤¥à¥ê¥Ã¥¯Ë¡¡×
ÇØÉôÃ¡ÂÇË¡¤ÇµÍ¤Þ¤ê¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢¼¡¤Ë»î¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥à¥ê¥Ã¥¯Ë¡¡ÊÊ¢ÉôÆÍ¤¾å¤²Ë¡¡Ë¡×¤À¡£1974Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î°å»Õ¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ï¥¤¥à¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êÄó¾§¤µ¤ì¤¿¼êË¡¤Ç¡¢Ê¢Éô¤ò°µÇ÷¤·¤Æ°ÛÊª¤ò½üµî¤¹¤ë¡£Ê¢Éô¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¥ÉØ¤äÆý»ù¤Ë¤Ï¹Ô¤¨¤Ê¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ò¤¦¤·¤í¤«¤éÊú¤¨¡¢¤ß¤¾¤ª¤Á¤Ë¤³¤Ö¤·¤òÅö¤Æ¤¿¤éÆâÂ¦¤«¤Ä¾åÊý¸þ¤Ë¶¯¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¥Ï¥¤¥à¥ê¥Ã¥¯Ë¡¡Ê²èÁü¡§YouTube¡ÖÅìµþ¾ÃËÉÄ£¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤òµßµÞÂâ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦¡£
¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢YouTube¤Î¡ÖÅìµþ¾ÃËÉÄ£¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÆ°²è¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ë¤è¤ëµÛ°ú¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
ÇØÉôÃ¡ÂÇË¡¤ä¥Ï¥¤¥à¥ê¥Ã¥¯Ë¡¤ÇÃâÂ©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶»Éô°µÇ÷¤Ê¤É±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡£¶»Éô°µÇ÷¤ÎÊýË¡¤âÅìµþ¾ÃËÉÄ£¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
µßµÞÈÂÁ÷¤·¤Æ¤â¼êÃÙ¤ì¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯
ÉÂ±¡¤Ç¤Î¾Ü¤·¤¤½èÃÖ¤Ï¤¢¤È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤¬¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤À¡£
¤Þ¤º¡¢µ¤Æ»¤òÅ¸³«¡Êµ¤Æ»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¸ÆµÛ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¬Éô¤ò¸å¤í¤ËÈ¿¤é¤»¤Æ¡¢²¼¤¢¤´¤ò¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æµ¤Æ»¤ÎÄÌ¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤éîé»Ò¡Ê¤«¤ó¤·¡§¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤¤Ë»È¤¦°åÎÅ´ï¶ñ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ìß¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
´·¤ì¤¿°å»Õ¤Ê¤é1Ê¬°ÊÆâ¤Ç½èÃÖ¤Ï´°Î»¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢´µ¼Ô¤Î²óÉü¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°Ê¾å¤¬¡¢Ìß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©ÂÐºö¤Î³µÍ×¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤âÌß¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿´µ¼Ô¤ò¿Ç¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿´µ¼Ô¤Ï¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤¬º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤Ï°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¸¦½¤¤òÂçµÜÀÖ½½»úÉÂ±¡¡Ê¸½¡§¤µ¤¤¤¿¤ÞÀÖ½½»úÉÂ±¡¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤âº£¤â¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï°å»ÕÉÔÂ¤À¡£°å»Õ¤ÏË»¤·¤¯¡¢ÅöÄ¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËèÈÕ10¿Í°Ê¾å´µ¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë´µ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÉÂ±¡¤Ï¤¬¤é¤ó¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÉÂ±¡¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£Æþ±¡´µ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³°Çñ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ·î¤ÎÅöÄ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ°å»Õ¤«¤éÉ¬¤º»ØÆ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£¿×Â®¤Ê½èÃÖ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¸µÆü¤ÎÌë8»þº¢¡¢µßµÞÂâ¤«¤é¡ÖÌß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢°ì½ï¤ËÅöÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿1Ç¯ÀèÇÚ¤Î°å»Õ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÀèÇÚ°å»Õ¤Ï´µ¼Ô¤¬µßµÞ³°Íè¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢µ¤Æ»³ÎÊÝ¤ò»î¤ß¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤Ëîé»Ò¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢µ¤Æ»¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìß¤ò½üµî¤·¤¿¡£Ä¾·Â¤¬3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÌß¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤äÅÀÅ©¤Ç·ì°µ¤ò¾å¤²¤ëÌô¤òÅêÍ¿¤·¤¿¤¬¡¢¿´Çï¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁÉÀ¸Á¼ÃÖ¤ò30Ê¬¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï»àË´¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤Ï¡¢Àµ·î¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿Â©»Ò°ì²È¤ÈÍ¼¿©¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤ÈÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÂ¹¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀµ·î¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÁÄÊì¤¬¼êºî¤ê¤Î¤ªÀáÎÁÍý¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÌß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³Ú¤·¤¤¿©»ö¤ÎºÇÃæ¤ËÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¿Â©»Ò¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µßÌ¿¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½Í½ËÉ¤ò
°ìÅÙÌß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·±Îý¤·¤¿°å»Õ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìß¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¸ÆµÛ¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°å»Õ¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤ÏµßÌ¿¤¬Æñ¤·¤¤¡£
Ìß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤ÏÍ½ËÉ¤¬½ÅÍ×¤À¡£¹âÎð¼Ô¤Î°û¤ß¹þ¤ß¤Îµ¡Ç½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢ÃâÂ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¡¢¿©¤ÙÊý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¾å ¾»¹ ¡§ °åÎÅ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¡Ë