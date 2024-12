【モデルプレス=2025/01/01】毎年恒例、女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」による「モデルプレスヒット予測」。10年目を迎える今回も、月間12億インプレッションを誇る自社SNSをベースに読者アンケートを実施。そこにモデルプレス編集部の目利きによる審査などを加え、2025年に各メディアを席巻するであろう俳優を10人、ランキング形式で選出した。

◆【2025年ヒット予測/俳優部門】選考基準

◆木戸大聖<みんなのFirst Loveが頼れるモテ男子に>

◆坂東龍汰<演技力は“百獣の王” みっくんが全世代から支持>

◆西垣匠<石川が生んだハイスペ・カメレオン>

◆宮世琉弥・綱啓永が胸キュン作品で台頭 【推しの子】櫻井海音の衝撃

◆野村康太・豊田裕大・柏木悠・尾崎匠海…新星続々現る

◆【2025年ヒット予測/俳優部門】トップ10

◆【2025年ヒット予測/俳優部門】ネクストブレイク枠

◆モデルプレス国民的推しランキング

【1】読者アンケート「あなたが来年ブレイクすると思う俳優は?」の結果調査期間:2024年10月18日〜11月15日回答数:211,066件(性別比:女性85.2%、男性11%、回答なし3.8%)年代内訳:10代10.1%、20代21.7%、30代27.2%、40代20.5%、50代13.7%、60代以上6.8%【2】モデルプレス編集部30人の目利きによる審査【3】2024年のモデルプレス内での記事露出回数単なる人気投票ではなく、読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部30人の目利きによる審査、さらに2024年のモデルプレス内での記事露出回数を加味した。なお【ブレイク】については(1)すでに近年で目覚ましい活躍を見せているが、さらにメディア露出が増加し国民的な知名度が上昇しそうな人物。「2025年の顔」になりそうな人。(2)これまでにないジャンル、表現を打ち出し、鮮烈なトレンドを牽引しそうな新星(=ネクストブレイク)。(3)これまで積み重ねてきたキャリアがありながら、また新しい形で光を浴びそうな人物(=再ブレイク) (1)〜(3)のいずれかを基準とし、年齢は問わない。1位は、2022年末配信のNetflixドラマ「First Love 初恋」で佐藤健の役柄の若かりし頃を演じ、知名度が一気に上昇した木戸大聖(28)。そのキャリアは、2017年に芸能活動を開始し「First Love 初恋」で名前を知られるまでは決して順風満帆な道のりではなく遅咲きと言え、これまでの苦労も糧に邁進中。2024年はGP帯ドラマに2クール連続出演を果たし、TBS系「9ボーダー」でヒロインに密かに想いを寄せる幼馴染、フジテレビ系月9「海のはじまり」で目黒蓮演じる主人公と血の繋がりがない弟と、頼りがいのある役どころを担った。彼の年齢を聞くと驚く人が多いように、大型犬のようなくるくると変わる人懐っこい笑顔からはピュアな魅力が溢れている。そんな笑顔からは、どんな役柄でも不思議とリアルに存在しているかのような親近感を抱かせるのだ。2025年はNHK夜ドラ「バニラな毎日」で金髪のミュージシャンを演じ、劇中歌の歌唱にも挑戦。映画「ゆきてかへらぬ」では天才詩人・中原中也役に抜擢され、前述した魅力に加え、年相応の色気や大人っぽい表情でどう魅せるのか。本格的なブレイクはもう目の前だ。続く2位には坂東龍汰(27)を選出。2024年10月期にTBS系「ライオンの隠れ家」で自閉スペクトラム症の“みっくん”こと美路人を熱演した坂東は、撮影前にスケジュールを1ヶ月空け、監修に入っている教室に通うなど徹底的に役作り。自閉症を題材にした作品はこれまでも多くあったが、細かい表情や指先まで計算された小さな癖など、解像度の高い表現にまで落とし込んだ演技には各所から称賛が寄せられ、ライオン(佐藤大空)と名乗る男の子との突然の出会いをきっかけにもがきながらも成長していくみっくんの姿が感動を呼んだ。2017年の俳優デビュー以降知る人ぞ知る若手実力派として、サスペンスからラブストーリーまで幅広いジャンルで出演作を重ねてきたが、今作で天才的な演技力を世間に知らしめ、同世代以外の層への知名度を一気に拡大。2024年は河合優実とW主演を務めたテレビ東京系「RoOT / ルート」で地上波ドラマ初主演を飾ったが、2025年は単独初主演を務める映画「君の忘れ方」の公開を皮切りに、今年もたくさんの役柄で楽しませてくれるだろう。3位は、2021年にTBS系「ドラゴン桜」にて坊主頭に眉毛を全剃りしたヤンキー生徒役でインパクトを残し、2022年のテレビ東京系「みなと商事コインランドリー」でブレイクした西垣匠(25)。デビュー以来コンスタントに出演を続け、2024年は連続ドラマ6本、映画3本に出演。特にテレビ朝日系「顔に泥を塗る」ではモラハラ彼氏という悪役で新境地を開拓。同クールに何作も掛け持ちをすることも珍しくなく、10月期はTBS系「海に眠るダイヤモンド」、フジテレビ系「わたしの宝物」とGP帯2作で両極端な役を演じたほか、MBS「初めましてこんにちは、離婚してください」と振り幅の大きさで驚かせ、同世代の中でもカメレオンっぷりが際立っている。「ミスター慶應コンテスト」グランプリ、フェンシング日本代表に選ばれた経験があるなど華麗なるハイスペックエピソードを持つ自身とは結びつかないほどの個性溢れる役柄に染まることができる。あとはさらなるハマり役に出会えば、一気に主役級の存在まで階段を駆け上がるはずだ。4位、5位には2022年のTBS系「君の花になる」内で結成し、今も伝説級の人気が語り継がれている劇中ボーイズグループ8LOOM(ブルーム)出身の宮世琉弥(みやせ・りゅうび/20)、綱啓永(つな・けいと/26)がそれぞれランクイン。Ryubi Miyase名義のアーティスト活動も注目を浴びる宮世は2024年、多くの恋愛作品に出演。唯一無二のビジュアルと華のある存在感で、“令和の胸キュン請負人”と言っても過言ではない。TBS系「くるり〜誰が私と恋をした?〜」では年上の主人公に猛アタックして恋模様を掻き乱す若き社長を好演。終盤に明らかになった事実で印象が真逆になるという難しい役回りだったが切ない演技で共感を誘った。2025年も本格アクションに挑戦する「アンダーニンジャ」や、顔が良すぎる最強青髪イケメンを演じる映画「顔だけじゃ好きになりません」など待機作が目白押し。勢いを止めることなく、突き進んでいく。一方、2017年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを獲得して俳優デビューした綱は、2024年にNHK夜ドラ「未来の私にブッかまされる!?」で同局ドラマ初出演にして初主演を果たした。なんといっても2025年に話題必至なのが、韓国発のヒットWEB漫画を原作に韓国でも実写ドラマ化された「女神降臨」をリメイクした二部作映画「女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編」。Koki,、渡邊圭祐とともに織りなすラブコメにて、歌手を夢見る情熱的な御曹司を演じる。歌とギターを猛特訓し、劇中でも歌を披露。親しみやすい本人のイメージとは真逆の役柄でどうブッかましてくれるか。続いて、ドラマ&映画「【推しの子】」シリーズで注目を集める櫻井海音(23)が7位に。有名漫画の実写化プロジェクトでいきなり主演に抜擢されるという快挙を成し遂げた櫻井を今作で知った人も多いかもしれない。「【推しの子】」では、母の死の真相を暴くため芸能界に潜り込むアクアという復讐心で包まれた複雑な役どころを繊細に演じ切り、サプライズで出演が解禁された二宮和也とのビジュアルのリンクぶりも反響を呼んでいる。俳優業だけでなく、2021年からレギュラーを務めている情報番組「王様のブランチ」では芸人に負けず劣らず体を張った姿で笑いを取っており、今もっとも旬な俳優の1人だ。まだ俳優デビューから日が浅い新星も続々と登場。7位の野村康太(21)は2022年4月に事務所に所属して7月に日本テレビ系「新・信長公記〜クラスメイトは戦国武将〜」で俳優デビューを果たすと、2024年にフジテレビ制作のBLドラマ「パーフェクトプロポーズ」で初主演(金子隼也とW主演)と順調にステップアップ。1年で約7本のドラマに出演し、テレビ東京「夫の家庭を壊すまで」では複雑な関係性の主婦に好意を寄せていく高校生、MBS「その着せ替え人形は恋をする」では雛人形制作が趣味の生真面目な高校生を熱演した。特に人気が急上昇したきっかけは、自身のSNS配信で見せる素顔。「MEN’S NON-NO」モデルとしても活躍する184cmの長身と端正な好青年ビジュアルに加え、父親の沢村一樹を思い出させる柔らかい雰囲気にノックアウトされる人が続出し、切り抜きが拡散。新世代のリアコ(リアルに恋している)枠として、脚光を浴びている。BL作品がブレイクの登竜門の1つとなっているが、野村と同じメンノンモデルである8位の豊田裕大(25)もその1人。2021年の俳優デビュー以降、着実にキャリアを重ね、奥野壮とW主演を務めたフジテレビ「コスメティック・プレイラバー」でついに見つかった。今作は、コスメ業界を舞台にしたW王子の純愛ラブストーリーで、生意気で強気なアプローチをする後輩美容部員が当たり役となり、ファンが急増。ミステリアスな存在感や吸い込まれそうな薄茶色の目線が魅力的で、ABEMA「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」でも短いシーンながら強烈なインパクトを与えた。中村倫也・菅田将暉・萩原利久らトップコートの先輩の後に続き、トップ俳優を目指していく。トップ10での最年少選出となった9位の超特急・ハルこと柏木悠(19)もBL作品出身で、2023年にTBS「君には届かない。」でW主演。2022年8月に超特急の新メンバーに選ばれて以降、途中加入ながらメインダンサーとしてグループを牽引する彼は、俳優業もハイスピードで邁進中。4月にMBS「ゴーストヤンキー」で連続ドラマ初単独主演、7月にフジテレビ系「ビリオン×スクール」でGP帯連続ドラマ初出演と勢いが止まらず。テレビ東京「好きなオトコと別れたい」ではギター弾き語りで披露した劇中曲「君のおかゆ」がバズを生み出した。これまでは学生役が多かったが、2025年のフジテレビ系「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」では刑事役に挑戦。グループでの可愛らしい末っ子キャラクターとはまったく違う姿に期待が高まる。最後にグローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)の尾崎匠海(25)を10位に選出。グループを輩出したオーディション「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」参加前から舞台経験があった尾崎は、2022年にカンテレ「コンビニ★ヒーローズ〜あなたのSOSいただきました!!〜」でドラマ初出演。2024年はカンテレ「アンメット ある脳外科医の日記」、TBS系「ライオンの隠れ家」のGP帯2作にて周りからなんだかんだ愛されるチャーミングな後輩ポジションを演じ、内容が高く評価された硬派作品においてホッと息をつける役割を果たした。「ライオンの隠れ家」は監督からの直々のオファーで出演が決定。グループではボーカルとして眩いほどのオーラを放っているが、作品の中では実力派揃いのキャスト陣に混ざっても違和感なく馴染む“普通さ”も兼ね備えており、今後も様々な作品で重宝されそうだ。以下、トップ10の顔ぶれと読者コメントを紹介。また惜しくもトップ10入りは逃したものの、読者と編集部の双方から熱い支持が寄せられ、今後の飛躍が期待される人物を<ネクストブレイク枠>としてピックアップしている。※2025年の待機作は2024年12月末時点で情報解禁済のものを記載【1位:木戸大聖(きど・たいせい/28)】2024年:ドラマ「忍びの家 House of Ninjas」「高額当選しちゃいました」「万博の太陽」「9ボーダー」「海のはじまり」、映画「きみの色」2025年:ドラマ「バニラな毎日」、映画「ゆきてかへらぬ」<読者コメント>・「見た目は弟感が満載だけど、ドラマ内でのお兄ちゃん的存在の役を見て、どちらもできて最強と思った」・「爽やかな笑顔と確かな演技力。画面から放たれるピュアさは圧倒的でまさに主役を張る存在だと思う」・「お芝居がとてもナチュラルです。切ない役も無邪気な役も、するっと観ている人の心に入り込んできます」【2位:坂東龍汰(ばんどう・りょうた/27)】2024年:ドラマ「RoOT / ルート」「366日」「ライオンの隠れ家」、映画「一月の声に歓びを刻め」「若武者」「シサㇺ」「ふれる。」2025年:映画「君の忘れ方」「雪の花ーともに在りてー」<読者コメント>・「味のある良い演技をする!周りでたくさんの人がみっくんのファンになっていた。同世代の中でずば抜けていると思う」・「自閉スペクトラム症の役を自然に見えるように熱演していて、応援したくなります」・「素はイケメンだけど少し抜けているところがバラエティとしても面白い。お芝居はとても上手で見ていて飽きない人だと思う」【3位:西垣匠(にしがき・しょう/25)】2024年:ドラマ「春になったら」「高額当選しちゃいました」「顔に泥を塗る」「海に眠るダイヤモンド」「わたしの宝物」「初めましてこんにちは、離婚してください」、映画「映画 マイホームヒーロー」「みーんな、宇宙人。」「六人の嘘つきな大学生」2025年:ドラマ「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」「正直不動産ミネルヴァ Special」<読者コメント>・「努力家、高学歴!演技も上手い、顔がかっこよすぎる、悪役がとても似合っています。主役ください!」・「今年の初めからドラマや映画に出続けていて、それぞれ個性のあるキャラクターを違和感なく演じているから。また俳優業だけでなく、TGCの常連さんで奇抜な衣装も素敵に着こなしていたり、雑誌の連載を持っていて文才な面も見られたり、様々な場所で活躍している姿が見られたので、来年ももっと飛躍してくれると思う」・「演じる役が様々なのに、その時の雰囲気や声色表情が全て違うため見ていて驚かされる。まさにカメレオン俳優。またイケメンで頭の回転が早く話が面白いです」【4位:宮世琉弥(みやせ・りゅうび/20)】2024年:ドラマ「くるり〜誰が私と恋をした?〜」「恋愛バトルロワイヤル」「スノードロップの初恋」、映画「映画 マイホームヒーロー」「恋わずらいのエリー」「映画 おいハンサム!!」2025年:ドラマ「問題物件」、映画「アンダーニンジャ」「遺書、公開。」「顔だけじゃ好きになりません」<読者コメント>・「2024年は映画やドラマ、アーティスト活動にとどまらず、CMや各ブランドのアンバサダーを務めるなど、活躍の幅を広げているからです。きっと2025年も想像を超える活躍で宮城から世界へ羽ばたくこと間違いなしです!」・「『マイホームヒーロー』の狂気的な役が合いすぎていた」・「オシャレでいまどきのビジュアルが唯一無二で強い。歌も上手いので色んな作品でさらに活躍してくれるはず」【5位:綱啓永(つな・けいと/26)】2024年:ドラマ「366日」「未来の私にブッかまされる!?」、映画「違う惑星の変な恋人」「恋わずらいのエリー」「新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる!」2025年:映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」「女神降臨 After プロポーズ編」「ネムルバカ」<読者コメント>・「出演が続いていて、3枚目の役、イケメンの役など同じ人かと思うくらいバラエティに富んでいます。心に訴えかける芝居や見ている人を幸せにすることができる俳優さんだと思います」・「NHK夜ドラ主演など多くの作品に出演し、Z世代からの人気が圧倒的だと感じるから」・「役によって全然違う印象。『女神降臨』の役は今までにないイメージなのでどんな風に演じてくれるのか楽しみです」【6位:櫻井海音(さくらい・かいと/23)】2024年:ドラマ「アオハライド Season2」「愛してるって、言いたい」「【推しの子】」、映画「バジーノイズ」「【推しの子】-The Final Act-」2025年:ドラマ「御上先生」、映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」「お嬢と番犬くん」<読者コメント>・「どんな役も熟せるし表現力に長けている。元々はドラマーというのも武器で音楽面でも活躍しそう」・「【推しの子】で『このイケメンは誰!?』と驚きました!人気原作の主役という大役を見事にこなされていたと思います。二宮和也さんと雰囲気が似ていてキャスティングがぴったりでした」・「『オオカミくんには騙されない』からファンですが、どんどんと注目されています。クールな印象でしたが『ブランチ』でのはっちゃけた姿はギャップがあって、バラエティもこなせるイケメン!」【7位:野村康太(のむら・こうた/21)】2024年:ドラマ「正直不動産2」「パーフェクトプロポーズ」「好きなオトコと別れたい」「あの子の子ども」「夫の家庭を壊すまで」「その着せ替え人形は恋をする」「嘘解きレトリック」、映画「身代わり忠心蔵」「ただ、あなたを理解したい」「パーフェクトプロポーズ Dream Edition」2025年:ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た?」<読者コメント>・「長身イケメンなのに、抜けてて面白いし大型犬で可愛い!作品に対しての思いもすごいし応援しがいのある俳優さんでずっとついていきたいです」・「かっこいいと可愛いの共存割合が絶妙。あの顔で柔らかい話し方なのが最高です」・「高身長イケメンで初めて見たときに絶対売れると思った!チャウヌのように顔が綺麗」【8位:豊田裕大(とよだ・ゆうだい/25)】2024年:ドラマ「夫婦の秘密」「高額当選しちゃいました」「コスメティック・プレイラバー」「恋愛バトルロワイヤル」「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」「光る君へ」2025年:ドラマ「御上先生」<読者コメント>・「『コスメティック・プレイラバー』をきっかけに好きになりました。インスタのフォロワーもすごいスピードで伸びていてあのミステリアスな感じが刺さる人は多いはず!」・「持ち前のオーラと色気を発揮した演技力に惹きつけられたが最後、ふにゃふにゃの笑顔とのギャップにやられた時にはもう沼にハマっていました」・「神秘的な目が非常に魅力的。独特の存在感と華やかさ、色気があり、芝居も上手い。受け答えに誠実さと聡明さを感じる、もっと色んな姿を見たい!と期待させてくれる」【9位:柏木悠(かしわぎ・はる/19)】2024年:ドラマ「好きなオトコと別れたい」「ゴーストヤンキー」「ビリオン×スクール」「レッドブルー」「みつめてそらして-crossroad-」2025年:ドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」<読者コメント>・「活躍が凄まじく、ドラマ出演2回目で単独主演、4回目でゴールデン帯の主演キャストになっている。所属しているグループも段々と知名度や人気が超特急で上昇している」・「可愛い役をやらせたら最強」・「まだ19歳なのに人生で大事なこと全てを生まれつき分かってる人だと思います。きっと偉大な人になる!」【10位:尾崎匠海(おざき・たくみ/25)】2024年:ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」「ライオンの隠れ家」<読者コメント>・「『アンメット』の愛され研修医・風間役を魅力的に演じ、『ライオンの隠れ家』では監督から直々にオファーを受けるほどに。生まれ持った屈指の愛されキャラを生かした演技は勿論本業のアーティスト活動で培った表現力で更に幅広い役に挑戦して欲しい」・「『アンメット』も『ライオンの隠れ家』でも、愛され後輩キャラを上手く演じていた。重たくなりやすい内容にどこかスパイス的な役に徹している」・「本業がアイドルとは思わなかった。これから沢山の作品に出てきてくれることを願ってます」【齋藤潤(さいとう・じゅん/17)】2024年:ドラマ「恋する警護24時」「院内警察」「9ボーダー」、映画「カラオケ行こ!」「瞼の転校生」「からかい上手の高木さん」「室井慎次 生き続ける者」「室井慎次 敗れざる者」2025年:映画「366日」<編集部推しコメント>「映画『カラオケ行こ!』を始めとする2024年の公開作の演技で、TAMA映画祭最優秀新進男優賞、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎新人賞…と新人賞を総なめしているシンデレラボーイ。『カラオケ行こ!』では綾野剛演じるヤクザと距離を縮めていく合唱部部長の中学生を好演し、声変わりなど思春期特有の焦燥感を瑞々しく体現した等身大の演技に、胸が苦しくなるくらい母性本能がくすぐられた。『室井慎次』二部作でも重要な役どころを任され、『めざましテレビ』エンタメプレゼンターも担当するなど、これからの成長が楽しみな逸材」<読者コメント>・「まだ17歳なのにこちらまで引き込まれる演技。大人っぽさもあるけど笑顔などはまだやっぱり幼さを感じて母性本能くすぐられる」・「2024年は映画・ドラマへのメイン級での出演が増えた。特に『室井慎次』ではドラマシリーズからの出演陣に劣らない存在感を放っている。映画出演も決まっており、彼と認知された上での出演が増えそう」【中沢元紀(なかざわ・もとき/24)】2024年:ドラマ「沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜」「366日」「ひだまりが聴こえる」、映画「ファストブレイク」2025年「あんぱん」<編集部推しコメント>「木戸大聖と同じトライストーン・エンタテイメントの注目株。2023年に日曜劇場『下剋上球児』でエースピッチャーを演じて注目を集め、その演技をきっかけにBLドラマ『ひだまりが聴こえる』のオファーを受けキャッチャーを演じた小林虎之介と再タッグを組んだ。難聴の大学生役を演じた『ひだまり〜』では、持ち前の繊細な表現力に引き込まれたという意見が多く、モデルプレス読者アンケートでのファン回答の熱量も若手の中でトップレベルに高い印象。2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の出演も決まっており、柔らかい笑顔でお茶の間人気を集めるだろう」<読者コメント>・「『ひだまりが聴こえる』での難聴という難しい役柄を真摯に演じ、深夜枠ながら多くの視聴者に感動を与えた。涙を流すシーンは演技とは思えないほど役が憑依していたように思う」・「『下剋上球児』に続き『ひだまりが聴こえる』での繊細かつ品のある演技が素晴らしい。こちらまで微笑んでしまうような笑顔もチャームポイントの笑顔も最高です。声もとても素敵です」【奥野壮(おくの・そう/24)】2024年:ドラマ「好きやねんけどどうやろか」「弁当屋さんのおもてなし シーズン2」「約束 〜16年目の真実〜」「ビリオン×スクール」「コスメティック・プレイラバー」、映画「罪と悪」<編集部推しコメント>「『コスメティック・プレイラバー』で超真面目でピュアな先輩美容部員を演じ、豊田とともに人気が急上昇中。2017年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストにてフォトジェニック賞と明色美顔ボーイ賞をW受賞後、2018年に特撮『仮面ライダージオウ』で主演に抜擢され俳優デビューと、王道のブレイク路線を歩んでいる。大きなくりっとした目が印象的だが、かっこよくもかわいくも両極端に振れるポテンシャルがあり、『ビリオン×スクール』の不良と『コスメティック・プレイラバー』の役柄が真逆で衝撃を受ける視聴者が続出した」<読者コメント>・「バレエで鍛えた肉体と所作の美しさが秀逸」・「どの役も全くの別人で奥野くんと後で気付くこともある程の確かな演技力と、可愛らしい見た目に反した芯のある男らしい性格がとても魅力的な方です」【岩瀬洋志(いわせ・ようじ/20)】2024年:ドラマ「新空港占拠」「タカラのびいどろ」「南くんが恋人!?」「スノードロップの初恋」「オクトー 〜感情捜査官 心野朱梨〜Season2」<編集部推しコメント>「“美し過ぎる顔面”と言われる岩瀬は、高校時代に先輩が撮影したTikTok動画がバズって、SNSのフォロワーが急増し、スカウトを受けて芸能界デビュー。直後のファッションショーでは現場で大きな歓声が聞こえ、同世代からの圧倒的認知度の高さを、編集部でも実感していた。『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』に続き、『新空港占拠』でも大事な役を任され、立て続けに話題作に出演。『タカラのびいどろ』でBL作品に挑戦し、さらにファン層を拡大した。今どきのルックスで、すでに若者の人気も盤石なのは強みで、今後も抜擢が続くだろう」<読者コメント>・「まさに『美し過ぎる顔面』を体現した美麗な容姿とスタイル、超絶イケメンから可愛らしい弟くんまでこなす確かな演技力、しっかりとした人生観と人間力、あらゆる面で今一番輝いている俳優さんの1人です」・「『タカラのびいどろ』でクールな役柄ながらも、持ち前のピュアさで視聴者を虜にした洋志くんに庇護欲が爆発しました」SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「『2025年ヒット予測』エンタメ(俳優・女優)ライフスタイル(ファッション・美容)などのトレンド完全予測」や「モデルプレス流行語大賞2024」、毎クール恒例「今期最もハマっているドラマTOP10」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】