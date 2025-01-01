¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÍ¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¡¡£±Æü£³Àï¤³¤Ê¤·¤Æ¥Þ¥ê¥´¿·¿Í²¦¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÍ¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë½é³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó£Ì£É£Ö£Å¡×¡Ê¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ç¿·¿Í²¦£±£Ä£Á£Ù¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Í¦µ¤¡¢»³ÅÄÆàÊÝ¡¢ºéÂ¼ÎÉ»Ò¡¢µÌ½í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÅöÆü¤Î¤¯¤¸°ú¤¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢£±²óÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Í¦µ¤¤È»³ÅÄ¤¬·è¾¡Àï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é£²¿Í¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç¤Ï²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£Í¦µ¤¤¬»³ÅÄ¤òÊú¤¨¾å¤²¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¦µ¤¤Ï£²£³Ç¯£µ·î¤Ë¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è´ë²è¡Ö´õË¾¤Î¥ê¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤Î£³·î¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢£µ·î¤Î´úÍÈ¤²Àï¤Ç¥Þ¥ê¥´ÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢£¶·î£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆî¾®Åí¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸ÅÁã¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¡££±Æü¤Ç£³»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤¿Í¦µ¤¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¬Â£¤é¤ì¡Ö¿·¿Í²¦¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¡¢¿·¿Í²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Í¦µ¤¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£