Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ë²£ÉÍÎ®À±¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê1¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢1·î5Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤ë¤òÄÕ²°½Å»°Ïº¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¡¢18À¤µªÈ¾¤Ð¡¢¿Í¸ý¤Ï100Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢Å·²¼ÂÙÊ¿¤ÎÃæ¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¹¾¸Í¡£ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¡¢¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¡¢°ú¼êÃã²°¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤³¤¨¤¿¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÂßËÜ²°¤«¤é¿È¤ò¶½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÀÞ¤·¤â¡¢»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¼«Í³¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊ¸¿Í¤¬ÇÚ½Ð¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö²«É½»æ¡×¤È¤¤¤¦ÁÞ³¨¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿½ñÀÒ¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÏ¢È¯¡£33ºÐ¤Ç¾¦¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ²¦¡É¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¡¢18À¤µªÈ¾¤Ð¡¢¿Í¸ý¤Ï100Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢Å·²¼ÂÙÊ¿¤ÎÃæ¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¹¾¸Í¡£ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¡¢¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¡¢°ú¼êÃã²°¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤³¤¨¤¿¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÂßËÜ²°¤«¤é¿È¤ò¶½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÀÞ¤·¤â¡¢»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¼«Í³¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊ¸¿Í¤¬ÇÚ½Ð¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö²«É½»æ¡×¤È¤¤¤¦ÁÞ³¨¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿½ñÀÒ¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÏ¢È¯¡£33ºÐ¤Ç¾¦¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ²¦¡É¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£