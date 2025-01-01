¡Ú¿·½ÕÂÐÃÌ¡¡¥ª¥ê¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¡ßT¡½²¬ÅÄ»á(2)¡Û¸øÌó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÁ´ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡(1)¤«¤é¤Ä¤Å¤¯
¡¡T¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÜµÜ¤ä¥é¥ª¥¦¡Ê¿ùËÜ¡Ë¤ä¡Ê¼ã·î¡Ë·òÌð¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤³¤Ë¡Ê¿¹¡ËÍ§ºÈ¤È¡ÊÀ¾Àî¡ËÎ¶ÇÏ¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤é»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¡£Ã¯¤¬¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢Ã¯¤¬À¹¤ê¾å¤²Ìò¤Ç¡¢Ã¯¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£Ìò³äÊ¬Ã´¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡T¡¡¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¡£´ÆÆÄ¤¬¡È¤É¤ÎÁª¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤ÈÌÂ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Áª¼ê¤Ë¤ÏÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á»þÂå¤«¤éÀ¨¤¯¸ü¤¤¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸øÌó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡ÉÂµ¤¤»¤º¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂÎ¤¬¡Ë²õ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸øÌó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡©
¡¡T¡¡¤Ï¤¤¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Ìîµå¤Î¸øÌó¤Ç¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÄÀ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÁ´ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´ÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡T¡¡ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡T¤Ë¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³°¤«¤éÌîµå¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¡¢µÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿T¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡T¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¡¢´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¡¡Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡á½ª¤ï¤ê¡á
¡¡¡þ´ßÅÄ¡¡¸î¡Ê¤¤·¤À¡¦¤Þ¤â¤ë¡Ë1981Ç¯¡Ê¾¼56¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤âÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤·¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ05Ç¯Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£09Ç¯¤ÏÀèÈ¯¤Ç10¾¡¡£10Ç¯¤«¤éµß±ç¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢11Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î33¥»¡¼¥Ö¡£19Ç¯°úÂà¡£ÄÌ»»433»î¹ç¤Ç44¾¡30ÇÔ63¥»¡¼¥Ö¡¢63¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.99¡£20Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡þT¡½²¬ÅÄ¡Ê¤Æ¤£¡¼¤ª¤«¤À¡¢ËÜÌ¾²¬ÅÄµ®¹°¡á¤ª¤«¤À¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë2·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï¹â¹»ÄÌ»»55ËÜÎÝÂÇ¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£05Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡£ÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖT¡½²¬ÅÄ¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿10Ç¯¤Ë33ËÜÎÝÂÇ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·³°Ìî¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£14Ç¯¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡£20Ç¯9·î26Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¥×¥íÌîµå»Ë¾å12¿ÍÌÜ¤ÎÁ´ÂÇ½çËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£21Ç¯¤Ï17ËÜÎÝÂÇ¡¢63ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë87¡¢100¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£¡¡