»ø¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡º£Ç¯¤Î°ì»ú¤Ï¡Ö¿·¡×¡¡26Ç¯WBCÏ¢ÇÆ¤Ø¡Ö¿·¤¿¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬º£Ç¯¤Î°ì»ú¤ò¡Ö¿·¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£26Ç¯3·î¤ÎWBC¤Þ¤Ç1Ç¯¡£¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀï¤¦¡£¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÁª¤ó¤À¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñMVP¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ï´û¤Ë½Ð¾ì°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇMVP¤ò³Í¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡£¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¡ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¾ÝÄ§¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅêÂÇ¤Î¼çÎÏ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÊÔÀ®¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤È¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤«Íè¥ª¥Õ¤ÎÌÌ²ñ¤òÁÛÄê¡£¥ª¥Õ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿²¿¿Í¤«¤È¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÎÏ¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ñÆâÁÈ¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¸°¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ËÇÔÀï¡£¡Ö¿·¡×¤Î»ú¤Ë¡ÖÉé¤±¤Æ¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë3·î5¡¢6Æü¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¿·ÀïÎÏ¤â»î¤¹Êý¿Ë¤À¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë