¹ÈÇò¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ö±é½Ð¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Ê¤·¤â¥Í¥Ã¥È¤Ï¶½Ê³¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Âè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿½é½Ð¾ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É£Â¡Ç£ú¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤ä£±£¸Ç¯¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢£±£´Ç¯¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÊüÁ÷Á°¡¢£Î£È£Ë¤Ï¡È±£¤·¶Ì¡É¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¡£¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ö½Ð±é¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ö±é½Ð¡×¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â£Â¡Ç£ú¤À¡£Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È¡¢£²¿Í¤Ï£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£Ç®µ¤¤È¶½Ê³¡¢ÈáÌÄ¤Þ¤¸¤ê¤Î´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ð£È£Á£Î£Ô£Ï£Í¡×¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¤Î·×£³¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤â¶Ã¤¬¤¯¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¡ô£Â£ú¹ÈÇò¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î¹ÈÇò¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ä¤Ã¤¿¤é¼¡²ó¤Î¹ÈÇò¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¾Ð¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Â¡Ç£ú¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡£Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¸×¤ËÍã¡¡¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡×¤Î·àÃæ¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô»ÔÀ¯»ñÎÁ´Û¤Ç¡¢°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆÒ»Ò¤¬¡¢½÷»ÒÉô¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¤ëÊÆÄÅ¤Î»Ñ¤¬¥Á¥é¥ê¡£ÆÒ»Ò¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤È¡¢¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊÆÄÅ¤Î²Î¾§¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢°ËÆ£¤é½Ð±éÇÐÍ¥¤é¤È¥À¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬¹ÈÇòÆâ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÊÆÄÅ¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ï¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï£Â¡Ç£ú¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤äÌ¾¸Å²°¤ÇÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£