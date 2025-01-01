ÌÀ¼£´ü°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­¿À¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿ºùÌÚ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¾®»³¤µ¤ó¡á£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£²£·Æü¡¢Äá²¬È¬È¨µÜ

¡¡³ùÁÒËëÉÜ¤Î½éÂå¾­·³¸»ÍêÄ«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Äá²¬È¬È¨µÜ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÀã¥Î²¼¡Ë¤ÇºòÇ¯£¶·î¡¢£²¿Í¤Î½÷À­¿À¿¦¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤ËÃËÀ­¤¬¿À¿¦¡¢½÷À­¤¬Öà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¸Å¤¤µ­Ï¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷À­¤Î¿À¿¦¤Ï£¸£°£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿·Ç¯¤Î»°¤¬Æü¤À¤±¤ÇÌó£²£µ£°Ëü¿Í¤¬½é·Ø¤ËË¬¤ì¤ëÈ¬È¨µÜ¤Ç¡¢¿·ÊÆ¿À¿¦¤é¤Ï¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È½àÈ÷¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¿À¿¦¤Î¸«½¬¤¤¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö½Ð»Å¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤ÏºùÌÚ¹¨¾»¡Ê¤Ò¤í¤è¡Ë¤µ¤ó¡Ê£³£´¡Ë¤È¾®»³¤½¤Î»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¡££²¿Í¤È¤âÖà½÷¤È¤·¤ÆÈ¬È¨µÜ¤Ë½¢¿¦¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏÖà½÷¤ò¡È°úÂà¡É¤·¤Æ»öÌ³¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿À¿¦»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¿À»ö¤Ê¤É¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é½÷À­¿À¿¦Âè£±¹æ¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡££²Ç¯ÄøÅÙ¤Î½¤¹Ô´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë¸¢Ç©µ¹¡Ê¤´¤ó¤Í¤®¡Ë¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£

¡¡²£¿Ü²ì»Ô½Ð¿È¤ÎºùÌÚ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç£³¥«·î¤Ë£±²ó¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¿ÀÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢»²ÇÒµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤ò¿Ô¤¯¤¹¿À¿¦¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Æ¼«¤é¤â¿ÀÆ»¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤ÊÂçÌò¤Ë¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿®¿´¿¼¤¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¿ÀÆ»¤ò³Ø¤ó¤À¾®»³¤µ¤ó¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¡£

¡¡È¬È¨µÜ¤Ç¤ÏµÜ»Ê¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÇ©µ¹¤ä¸¢Ç©µ¹¤é¿À¿¦¤¬º×»ö¤Çµ§Åø¡Ê¤­¤È¤¦¡Ë¤ä¤ª¤Ï¤é¤¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£°ìÊý¤ÇÖà½÷¤Ï¿À¿¦¤òÊä½õ¤·¡¢¿À¤ØÉñ¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ìò³ä¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨À¶ÁÝ»þ¤Ç¤âËÜÅÂ¤Î¿ÀºÂ¤Ë¶á¤¤Ê¾ÅÂ¤«¤é±ü¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡º×»ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤Ê¤É¤ÏÁ´¤Æ¿À¿¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¡¢ÎÏ»Å»ö¤äÊ£»¨¤Ê·è¤Þ¤ê»ö¤âÂ¿¤¤¡£½Ð»Å¤Î£²¿Í¤Ï¤Þ¤Àµ§Åø¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢¤ª¶¡¤¨¤ä»²ÇÒµÒ¤é¤Î¤ª¤Ï¤é¤¤¤Ê¤Éº×»ö¤ÎÊä½õ¤¬¼ç¤Ê»Å»ö¤À¤¬¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿À¿¦¤Î»Å»ö¤Ï³°¤«¤é¸«¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¡×¤È¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¤´Êô»Å¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃËÀ­¤Î¿À¿¦¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÀõ·£¡Ê¤¢¤µ¤°¤Ä¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚÀ½¤Î·¤¤â½÷À­¤Ë¤ÏÂç¤­¤¹¤®¤Æ³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤â°ì¶ìÏ«¡£º×»ö¤Ë¤«¤Ö¤ë±¨Ë¹»Ò¡Ê¤¨¤Ü¤·¡Ë¤â¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ë¹»Ò¤ÎÃæ¤ËÏÂ»æ¤òÀÞ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷À­Âè£±¹æ¤æ¤¨¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤âºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Îµ¤ÉÕ¤­¤¬¤Ç¤­¤¿¤«¤Ç¸å¤ËÂ³¤¯¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¿¤Á¤¬Æ¯¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤ËÂª¤¨¤ë¡£