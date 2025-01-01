¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×Í¥¾¡·Ý¿Í·èÄê ÀÖÁ¿±ÒÆó¡õ¤¢¤Î¤é¤âÀä»¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ú¤°¤ë¥Ê¥¤Ç¯±Û¤·¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/01¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤Ç¯±Û¤·¤ª¤â¤·¤íÁñ¡ªº£Ç¯¤âÃ¯¤«Çä¤ì¤ÆÄºÂ×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢12·î31Æü23»þ45Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×½Ð±é·Ý¿Í13ÁÈ
º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ï¡¢1196ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿13ÁÈ¤¬¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑÍ÷¤¹¤ë100¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÍ¥¾¡·Ý¿Í¤¬·èÄê¡£ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¤¬·Ý¿Í¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡·Ý¿Í¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤Î¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡£¥µ¥é¥µ¥é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡ÈÌµ¼Ùµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ë´ÜÌîÃé¿Ã¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥²¥ó¤¬·ã¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¤à·ÝÉ÷¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÎò12Ç¯¤Ç41ºÐ¤Ë¤Ê¤ë´ÜÌî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢ÀÖÁ¿¤ä¾åÇòÀÐ¡¢¤¢¤Î¤âÀä»¿¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2°Ì¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡¢3°Ì¤Ï½½¶å¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
2012Ç¯2·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®ÆÃµ»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤ä¥Ö¥ÁÀÚ¤ì²¦·èÄêÀïÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Ý¤È±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥ä¥Þ¥²¥ó¤È¡¢¤¢¤¶¤È¥«¥ï¥¤¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥ã¥é¤«¤é¥«¥ï¥¤¥¤¤òÄÉµá¤·¤¿¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢40ºÐ¤ò´ü¤Ë¡ÉÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÆÍÁ³Ì¾¾è¤ê½Ð¤·¤¿´ÜÌî¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¡£2023Ç¯11·î¡¢¥ä¥Þ¥²¥ó¤¬¡Ö¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ìÃÏ¾åÇÈ¡ª¡Á½©¤ÎÀ¸¥Ö¥ÁÀÚ¤ì²¦·èÄêÀï¡Á¡×¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¡£2024Ç¯6·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡Ú´ÜÌîÃé¿Ã¡Ê¤¿¤Æ¤Î¡¦¤¿¤À¤ª¤ß¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1983Ç¯2·î9Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§·²ÇÏ¸©
·ì±Õ·¿¡§B·¿
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¿±Ç²è´Õ¾Þ¡¿YouTuber¤Î´Æ»ë¡¿¥«¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¹
ÆÃµ»¡§¶õ¼ê¤Î·¿¡¿¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎË®²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤´¶¤¸¤Î½÷»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¸À¤¨¤ë¡¿»÷¤Æ¤ë¿ÍÆ±»Î¤òÃµ¤¹¡ÊÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤ÈÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤óetc¡Ä¡Ë
¡Ú¥ä¥Þ¥²¥ó¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1987Ç¯1·î26Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯´Õ¾Þ¡¿¥Ó¡¼¥ÈÀ½ºî¡¿ËÌ¤Î¹ñ¤«¤é´Õ¾Þ¡ÊÉñÂæ¤ÎËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî¡¢Íå±±¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡Ë¡¿¥«¥ì¡¼²°½ä¤ê¡¿ÎÁÍý¡Ê¼ÑÊª¡Ë¡¿Ê¸»ú¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼
ÆÃµ»¡§¤â¤Î¤Þ¤Í¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡¦¹õÈÄ½ã¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¡¦KREVA¡ÊKICK THE CAN CRAW¡Ë¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¦Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¡¦¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¡Ê¥È¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¡¦¥¬¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö5´üÀ¸ ¸¢Âåetc¡×¡¿Æ°Êª¤â¤Î¤Þ¤Í¡ÖÎ¦¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î¥«¥é¥¹¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤¬¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¸«¤»¤ëÌîÀ¸´¶¡¢°Ò³Å¤¹¤ë¥¢¥ê¥¯¥¤etc¡×¡¿¾®Æ»¶ñºî¤ê¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×½Ð±é·Ý¿Í13ÁÈ
¢¡¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×Í¥¾¡·Ý¿Í·èÄê
º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ï¡¢1196ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿13ÁÈ¤¬¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑÍ÷¤¹¤ë100¿Í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÍ¥¾¡·Ý¿Í¤¬·èÄê¡£ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¤¬·Ý¿Í¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2°Ì¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡¢3°Ì¤Ï½½¶å¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢¡¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ª¤â¤·¤íÁñÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª— ¥Í¥³¥Ë¥¹¥º ¥ä¥Þ¥²¥ó (@yamagen4) December 31, 2024
´ò¤·¤¤¡ª¡ª
2025Ç¯¡¢¹¬Àè¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡ª
º£Ç¯¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¡ª¡ª pic.twitter.com/BjM0ySTx1O
2012Ç¯2·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®ÆÃµ»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤ä¥Ö¥ÁÀÚ¤ì²¦·èÄêÀïÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Ý¤È±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥ä¥Þ¥²¥ó¤È¡¢¤¢¤¶¤È¥«¥ï¥¤¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥ã¥é¤«¤é¥«¥ï¥¤¥¤¤òÄÉµá¤·¤¿¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢40ºÐ¤ò´ü¤Ë¡ÉÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÆÍÁ³Ì¾¾è¤ê½Ð¤·¤¿´ÜÌî¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¡£2023Ç¯11·î¡¢¥ä¥Þ¥²¥ó¤¬¡Ö¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ìÃÏ¾åÇÈ¡ª¡Á½©¤ÎÀ¸¥Ö¥ÁÀÚ¤ì²¦·èÄêÀï¡Á¡×¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¡£2024Ç¯6·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡Ú´ÜÌîÃé¿Ã¡Ê¤¿¤Æ¤Î¡¦¤¿¤À¤ª¤ß¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1983Ç¯2·î9Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§·²ÇÏ¸©
·ì±Õ·¿¡§B·¿
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¿±Ç²è´Õ¾Þ¡¿YouTuber¤Î´Æ»ë¡¿¥«¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¹
ÆÃµ»¡§¶õ¼ê¤Î·¿¡¿¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎË®²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤´¶¤¸¤Î½÷»Ò¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¸À¤¨¤ë¡¿»÷¤Æ¤ë¿ÍÆ±»Î¤òÃµ¤¹¡ÊÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤ÈÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤óetc¡Ä¡Ë
¡Ú¥ä¥Þ¥²¥ó¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1987Ç¯1·î26Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯´Õ¾Þ¡¿¥Ó¡¼¥ÈÀ½ºî¡¿ËÌ¤Î¹ñ¤«¤é´Õ¾Þ¡ÊÉñÂæ¤ÎËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî¡¢Íå±±¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡Ë¡¿¥«¥ì¡¼²°½ä¤ê¡¿ÎÁÍý¡Ê¼ÑÊª¡Ë¡¿Ê¸»ú¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼
ÆÃµ»¡§¤â¤Î¤Þ¤Í¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡¦¹õÈÄ½ã¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¡¦KREVA¡ÊKICK THE CAN CRAW¡Ë¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¦Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¡¦¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¡Ê¥È¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¡¦¥¬¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö5´üÀ¸ ¸¢Âåetc¡×¡¿Æ°Êª¤â¤Î¤Þ¤Í¡ÖÎ¦¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î¥«¥é¥¹¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤¬¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¸«¤»¤ëÌîÀ¸´¶¡¢°Ò³Å¤¹¤ë¥¢¥ê¥¯¥¤etc¡×¡¿¾®Æ»¶ñºî¤ê¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û