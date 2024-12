LiSAが、2025年の年間テーマを「PATCHWORK」と銘打ったメインビジュアルが公開した。公開されたメインビジュアルでは、2024年の年間テーマ「ROUTE13」に続き、LiSAの2025年の活動に関する様々なコンテンツを匂わせるビジュアルで構成されている。SNS上では「#LiSA2025PW」というハッシュタグが出現し、ファンたちの注目を集めている。今後も「PATCHWORK」にまつわる様々な情報が解禁されていく予定とのことなので、是非チェックしてほしい。

また、2025年1月放送のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」の先行配信が1月5日0時から配信することも決定した。本楽曲のフィーチャリングアーティストには、Stray Kidsからフィリックスが参加決定となり、楽曲を収録したCDは3月5日に発売される。さらに、各店舗別特典の情報や絵柄も解禁された。◆ ◆ ◆◾️LiSA コメントTVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマを担当させていただきます。生まれ変わった者に与えられた運命を切り開いていく決意を歌った曲です。楽曲を澤野弘之さん、そしてfeat.にStray KidsのFelixさん。それぞれの道を切り開き戦うお二人とお届けします。作品と共にお楽しみいただけますように。◆ ◆ ◆◾️Felix(Stray Kids)テキストコメントStray Kidsのフィリックスです。今回LiSA先輩の楽曲に、フィーチャリングという形で参加させていただけることになり、とても光栄です。「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」は、聴くとドーパミンが出てくる、そんなエネルギッシュな楽曲に仕上がっています。アニメ『俺だけレベルアップな件』、そして主題歌「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を楽しみにしてくださっている皆さん、是非たくさん愛してくださったら嬉しいです。STAYの皆さんもぜひ注目してください!◆ ◆ ◆

リリース情報



© Solo Leveling Animation Partners © Solo Leveling Animation Partners

TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマLiSA「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」作詞:Benjamin + cAnON.作曲:澤野弘之編曲:澤野弘之▼先行配信情報2025年1月5日(日)0時より先行配信開始https://lisa.lnk.to/ReawakeR_DG▼CD発売情報LiSA 23rd Single「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」発売日:2025年3月5日(水)予約URL:https://lisa.lnk.to/ReawakeR_PKG特典情報:https://www.lxixsxa.com/info/archive/?id=569955●初回生産限定盤(CD+GOODS)価格:2,200円(税込)VVCL 2660~1[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)作詞:Benjamin + cAnON. 作曲:澤野弘之 編曲:澤野弘之2.タイトル未定13.タイトル未定24.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-[GOODS]・フォトブックレット(20P)・ステッカー(4枚組)●通常盤(CD)価格:1,430円(税込)VVCL-2662[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)作詞:Benjamin + cAnON. 作曲:澤野弘之 編曲:澤野弘之2.タイトル未定13.タイトル未定24.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-●期間生産限定盤(CD+Blu-ray)価格:2,420円(税込)VVCL 2663~4[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)2.タイトル未定13.タイトル未定24.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-5.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -TV ver.-6.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -English TV ver.-[Blu-ray]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -MUSiC CLiP-2.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow- non-credit opening-※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様※アニメ描きおろしイラスト使用ステッカー同梱