◆ラウール「タイプロ」視聴を告白

【モデルプレス=2025/01/01】Snow Manが2024年12月31日から2025年1月1日にかけて、YouTube生配信「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!2024-2025〜」を実施。ラウールが「timelesz project(タイプロ)」の視聴を明かす場面があった。20時30分〜22時に配信した1部で「みんなと楽しむ大晦日 ベストヒットメドレー」と題し、同事務所所属アーティストの人気楽曲をカバーしたSnow Man。23時30分〜の2部・カウントダウンコーナーの冒頭では、1部の配信を振り返りトークを繰り広げた。

ラウールはV6の「Can do! Can go!」を披露したことについて、「タイプロ見すぎて風磨くんが見てるんじゃないかと思って緊張しちゃった、『Can do! Can go!』のとき」と告白。渡辺は同曲について「社歌ですよ」と話し、笑いを誘っていた。なお、2部ではグループの楽曲「W」「オレンジkiss」「ブラザービート」、そして視聴者投票で決定した「D.D.」、ラストには「ナミダの海を越えて行け」を披露した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】