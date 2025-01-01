¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡ÛÊ¿»³ÃÒ²Ã £¶¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤Ç£µÃå¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤âÆâ¤Ø¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£³²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£³£±Æü¡¢¾Þ¶â½÷²¦·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿£¶¹æÄú¤ÎÊ¿»³ÃÒ²Ã¡Ê£³£¹¡á¹áÀî¡Ë¤Ï¡¢£¶¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡£¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢£±£Íº¹¤·¾ì¤¬¤Ê¤¯£µÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£Å¸³«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¡¼¥¹¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤âÆâ¤Ø¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤³¤¦¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÌµ»ö¸Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£