¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤ÎÈÖÄ¹¡¢ÁÇ´é¤ÎÃ®Èþ¼ò¡ÄÁêÀî¼·À¥¤¬¸ø³«¤·¤¿´ÆÆÄÂð¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÃ®Èþ¼ò¡©¡×
Âç¤ÎDeNA¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÆÆÄÂð¤ÇÌß¤Ä¤
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÈÖÄ¹áÂð¤Ç¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµåDeNA¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÀî¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¡£¡Ö¹±Îã¤Î¤ªÌß¤Ä¤¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£À¼Í¥¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢HiHi Jets¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¶¶Í¥ÅÍ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¤é¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìß¤Ä¤¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈÖÄ¹¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö´ÆÆÄÉáÃÊ¤Ï¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤Ï¥ì¥¢¡×¡Ö¤ªÌß´Ý¤á¤Æ¤ë¤ÎÃ®Èþ¼ò¡©¡©¡©¡×¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥½¥³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÃ®Èþ¼ò¤µ¤ó¡©¡©¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÌß¡×¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈÖÄ¹¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£