Kinki Kids¤¬¡Ö£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤Ë²þÌ¾¡¡Æ²ËÜ¹ä¡Ö¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ë£é£î£ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¡×¤¬£³£±Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¡Ö£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£é£î£ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Çò¤¤¸Ó»Ñ¤Ç¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯±Û¤·¸å¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡Ö£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·È¯É½¡£Æ²ËÜ¹ä¤Ï¡Ö²æ¡¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¡¢¡Ø£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤ª¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¸µÆü¤Ë£´£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±¤¸¤¯µþ¥»¥é¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡×¤«¤é¤â¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¸÷°ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£