ゆずが2025年1⽉1⽇、新曲「flowers」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。作詩を北川悠仁、作曲を北川と⾳楽プロデューサーTeddyLoidが担当した「flowers」は、スマホゲーム『モンスターストライク』(以下、モンスト)とのコラボレーションソングだ。全国アリーナツアーをまわりながら楽曲制作を⾏っていく中で、今回のタイアップが実現したとのこと。元々の楽曲が持つコンセプトに加え、アニメ内に登場する主⼈公エルが背負う“覚悟”や“決意”といったテーマがリンクした書き下ろしナンバーは、現在放映中の新春 超・獣神祭 新限定キャラ「エル」のCMソングに起⽤されているほか、アニメ『モンスターストライク エル 堕天の覚醒』がオフィシャルYouTubeチャンネルにて前編後編を公開中だ。

■新曲「flowers」

2024年12⽉27⽇(⾦)配信開始

※スマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソング

※ストリーミング&ダウンロード

配信リンク:https://yuzuofficial.lnk.to/flowers





●モンスト公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/@monsterstrike

同チャンネルにて下記コンテンツを公開中

・【超・獣神祭登場︕】エル SPECIAL MOVIE:https://www.youtube.com/watch?v=l6MJpfg_yOA

・アニメ「モンスターストライク エル 堕天の覚醒」前編:https://youtu.be/_bacXjXshLM

・アニメ「モンスターストライク エル 堕天の覚醒」後編:https://youtu.be/Ap9tl4mvGdk

・「ゆくモンくるモン'24→'25 MONST MUSIC ULTRA SUPER LIVE Powered by モンソニ!TV」:https://youtu.be/Df2j5Sy9dB8

●【公式】超・獣神祭 新限定キャラクター「エル」初登場 特設サイト:https://xfl.ag/4gvoRGX

・ガチャ「新春︕特別おまけ付き 超・獣神祭」開催期間:2025年1⽉1⽇(⽔・祝)0:00〜2025年1⽉7⽇(⽕)23:59

●モンスターストライク公式サイト:http://www.monster-strike.com/

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>

※終了した公演は割愛

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ

■追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

3⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホール

open16:30 / start17:30

関連リンク

◆<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>特設サイト

◆ゆず オフィシャルサイト

◆ゆず オフィシャルX

◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

公開されたミュージックビデオはモンストの世界線とのコラボレーションによるもので、アニメ『モンスターストライク エル 堕天の覚醒』主⼈公のエルが登場する。“時を越えて繋がるふたつの物語”をコンセプトに、現代に⽣きる少⼥エルと500年前の荒野に佇むゆずの2⼈が、楽曲「flowers」を通して呼応。圧倒的な映像美のもとでゆずのエモーショナルな歌唱シーンや、エル役を務めたダンサーyurinasia のパフォーマンスが表現されるほか、ラストには荒れ果てた⼤地に⾊鮮やかな花々が咲き誇る。このミュージックビデオは、被写体を3次元で動画のように撮影する⼿法“ボリュメトリックキャプチャ”によって作成されるなど、ボリュメトリックビデオ技術を駆使した仕上がりだ。グリーンバックで囲まれた撮影スタジオ内に150台のカメラを設置し、被写体を360°から撮影。物理的な制約を超越した⾼画質3D映像により、臨場感溢れるシーンが生み出された。そのクリエイティブディレクターは映像作家の森江康太が担当、監督はano feat. 幾⽥りら「絶絶絶絶対聖域」やVaundy「泣き地蔵」のミュージックビデオなどを⼿掛けたCGアーティストのMIZUNO CABBAGEが務めた。なお、スマホゲーム『モンスターストライク』では2025年1⽉1⽇午前0時より、新限定キャラクター“エル”が登場するガチャ「新春!特別おまけ付き 超・獣神祭」を開催中だ。ゆずは2025年1⽉からアリーナツアーを再開し、3⽉の追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>まで、全36公演で約34万⼈を動員する。