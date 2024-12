サンボマスターが、2025年にバンド結成25周年を迎えるにあたり、「全員優勝VICTORY25」と銘打った全員優勝記念事業を始動。第一弾、第二弾として2つの大型企画が発表となった。第一弾企画は6月22日 (日) 北海道・中標津町総合文化会館から11月1日 (土) 静岡県・沼津市民文化センター大ホールまで全国18か所をめぐるホールツアー<全員優勝パレードツアー〜ウイニングロード〜>。約半年にわたる大型ツアーとなっている。SMA ARTISTでは先行抽選予約がスタートした。

リリース情報



2025年5月28日(水)発売Blu-ray■VICTOR ONLINE STORE限定盤2Blu-ray+CD+ガイドブック「全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 コンプリートBOX」NZS-1004 ¥11,000(税込)<収録内容>Blu-ray Disc1:.全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナBlu-ray Disc2:ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナライブCD:激レア秘蔵ライブ音源集※タイトル未定W横浜アリーナ全員優勝ガイドブック収蔵※Disc1、Disc2にはメンバー自らのオーディオコメンタリー特典「三人の楽屋ばなし」を収録!※デジパック仕様<豪華3大特典内容>(1)伝説の無観客ライブ『ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナ』結成20周年を迎えた2021年に無観客にて開催された伝説のライブ『ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナ』映像を完全再編集にて収録(2)激レア秘蔵ライブ音源集!※タイトル未定これまで撮り溜めた膨大なライブアーカイブからメンバー自らが厳選した激レアライブ音源集!(詳細後日発表)(3)2つの横浜アリーナライブを紐解く『W横浜アリーナ全員優勝ガイド』横浜アリーナで撮影された貴重なライブフォトに加え、結成からの25年間を振り返る超レアな長編インタビューに加え、2021年と2023年の横浜アリーナ2公演ライブを徹底大解剖!年間100本以上のライブレポートを執筆し、デビュー当時よりサンボマスターの軌跡を見続けてきたライブレポーターのソノダマンを監修、インタビュワーとして起用ライブ映像をより深く楽しめるための貴重な裏話が存分に盛り込まれた読み応え抜群のW横アリガイドブック■通常盤Blu-ray/DVD「全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ」[Blu-ray]VIXL-483 ¥6,600(税込)[DVD]2枚組VIBL-1178〜1179 ¥6,600(税込)<収録内容>Blu-ray /DVD共通:全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ※メンバー自らのオーディオコメンタリー特典「三人の楽屋ばなし」を収録「全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 コンプリートBOX」販売サイトhttps://victor-store.jp/item/100526