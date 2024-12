サザンオールスターズが、2025年3月に10年ぶり16作目の最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。それに先駆けて、1月11日(土)には石川県を皮切りに全国13箇所26公演をめぐる待望のアリーナ&ドームツアーが開幕することもあり、サザンの動向にますます注目が集まっている。そんな中、サザンオールスターズからメッセージが届いた。(メッセージは公式HPにも掲載)

リリース情報



配信SG「桜、ひらり」https://taishita.lnk.to/sakurahirari2025年1月1日より各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信中「桜、ひらり」Official Visualizerhttps://www.youtube.com/@SouthernAllStarsch16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』2025年3月リリースサザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch特報映像 https://youtu.be/lQD_5BP9PXcサザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」特設サイト リマスター配信ページhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」特設サイト サザン・タイムズhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes