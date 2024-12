ライブアルバム『うたの木 Gift』



2000年12月6日に完全生産限定盤としてリリースしたライブアルバムをアナログ盤として発売『うたの木 Gift』アナログ盤(LP)2025年12月25日(水)リリースESJL-3165〜66 /3,850円(税込)[収録曲]【A】1. 卒業2. さくらの花の咲くころに3. ぼくでなくっちゃ4. 素顔【B】5. シンシアリー [Sincerely]6. Welcome7. 37.2℃(夢みるように うたいたい)【C】8. ランナー9. グリーン・グリーン10. いつか きっと【D】11. THE ROSE12. My Love Your Love(たったひとりしかいない あなたへ)13. Gift