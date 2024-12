【ダイアゴン横丁 魔法使いの店(76444)】1月1日 発売価格:28,980円【マルフォイの館(76453)】1月1日 発売価格:22,980円

「ダイアゴン横丁 魔法使いの店(76444)」

レゴジャパンは、「レゴ ハリー・ポッター」シリーズより2つの新商品を1月1日に発売する。価格は「ダイアゴン横丁 魔法使いの店(76444)」が28,980円、「マルフォイの館(76453)」が22,980円。

「ダイアゴン横丁 魔法使いの店」は一度は訪れてみたい魔法界のショッピング街をミニチュアモデルにした大人向けの組み立てセット。また、「マルフォイの館」では、「ハリー・ポッターと死の秘宝」に登場するマルフォイの館を組み立てられる。

「マルフォイの館(76453)」

ダイアゴン横丁 魔法使いの店(76444)

価格:28,980円

ピース数:2,750個

製品番号:76444

対象年齢:18歳以上

サイズ(完成時):約14x88x8cm(高さ×幅×奥行)

魔法界のショッピング街には、ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ、フローリアン・フォーテスキュー・アイスクリーム・パーラー、オリバンダーの店、ミスター・マルペッパーの薬問屋、グリンゴッツ銀行、漏れ鍋、日刊予言者新聞本社など、どれもひと目でわかる建物が軒を連ねている。

店が対面しているレイアウトを1本道の長い商店街にしたり、内部を確認しやすいように5つに分けたりすることができる。さらに、ハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーなど12体のマイクロフィギュアが付属する。

マルフォイの館(76453)

価格:22,980円

ピース数:1,601個

製品番号:76453

対象年齢:10歳以上

サイズ(完成時):約31x30x17cm(高さ×幅×奥行き)

レゴ ハリー・ポッターシリーズ初登場のマルフォイの館は、シャンデリアが落下する仕掛けやドラコの部屋、ハリーが閉じ込められた地下室と2カ所の階段などのギミックを満載。さらに、ナルシッサ・マルフォイやヴォルデモート卿、ドビーをはじめとするミニフィギュア9体と、ナギニのどうぶつフィギュアが付属し、ハリー・ポッターごっこを盛りあげる。

(C) LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

※発売日は流通により前後する場合があります。