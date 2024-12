TVアニメ『らんま1/2』のアニメ第2期制作決定&第1期配信解禁を記念して、乱馬とらんまが歌う『チャイナからの手紙』のミュージックビデオが公開された。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。2024年12月21日深夜の第12話放送終了後には、TVアニメ『らんま1/2』第2期制作決定が発表され、SNSを中心に大きく話題となった。この度、第2期制作決定&第1期のNetflix以外での配信解禁を記念して、乱馬(CV:山口勝平)&らんま(CV:林原めぐみ)が歌う『チャイナからの手紙』のミュージックビデオが公開された。公開となったミュージックビデオは、1989年版TVアニメから生まれた珠玉のキャラクターソング『チャイナからの手紙』に、MAPPAが制作した令和版のアニメ映像があわさった映像。本キャラクターソングは、水をかぶると女の子であるらんまになってしまう早乙女乱馬が、その特異体質を活かして、本来は男女で歌唱するデュエット曲を1人で披露するというもの。2024年10月より放送されたTVアニメ『らんま1/2』の映像をベースに、デュエット要素が際立つカラオケ風ミュージックビデオに仕上げている。なお、本楽曲はApple Music、Spotifyほか各種音楽配信サービスで配信中だ。本日1月1日には、新たに合計25の動画配信サービスでも配信がスタートした、TVアニメ『らんま1/2』。今回のMVも楽しんでいこう。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会