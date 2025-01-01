今日の歴史（１月１日）
１８９６年：朝鮮が陰暦に代えて太陽暦の使用を開始
１８９７年：ソウルに石油街灯が初登場
１９００年：大韓帝国が万国郵便連合に加盟
１９０５年：京城（ソウル）と釜山を結ぶ京釜線鉄道が全区間開通
１９１１年：日本の警察が民族運動を弾圧する目的で「新民会」会員を数多く逮捕・拷問した「１０５人事件」が発生
１９１２年：朝鮮標準時を日本の標準時と同一に定める
１９４９年：大韓民国政府を米国が正式承認
１９６２年：年号を檀紀から西暦に変更
１９６３年：釜山市が直轄市に昇格（現在は広域市）
１９６３年：軍事政権が民間人の政治活動再開を容認
１９６４年：国際的な度量衡単位系のメートル法を採択
１９８９年：北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席が新年のあいさつで南北双方の指導者らで構成する政治交渉会議を提案
１９８９年：海外旅行の自由化対象を全国民に拡大
１９９０年：文化公報部を廃止し文化部と公報処を新設
１９９５年：ごみ従量制を全国で実施
２００４年：ソウル駅で高速鉄道（ＫＴＸ）の新駅舎完工式
２００７年：軍が殴打や行き過ぎた行為、言葉の暴力を法で禁止
２０１５年：たばこ値上げ、飲食店での全面禁煙を実施
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１８９７年：ソウルに石油街灯が初登場
１９００年：大韓帝国が万国郵便連合に加盟
１９０５年：京城（ソウル）と釜山を結ぶ京釜線鉄道が全区間開通
１９１１年：日本の警察が民族運動を弾圧する目的で「新民会」会員を数多く逮捕・拷問した「１０５人事件」が発生
１９１２年：朝鮮標準時を日本の標準時と同一に定める
１９４９年：大韓民国政府を米国が正式承認
１９６３年：釜山市が直轄市に昇格（現在は広域市）
１９６３年：軍事政権が民間人の政治活動再開を容認
１９６４年：国際的な度量衡単位系のメートル法を採択
１９８９年：北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席が新年のあいさつで南北双方の指導者らで構成する政治交渉会議を提案
１９８９年：海外旅行の自由化対象を全国民に拡大
１９９０年：文化公報部を廃止し文化部と公報処を新設
１９９５年：ごみ従量制を全国で実施
２００４年：ソウル駅で高速鉄道（ＫＴＸ）の新駅舎完工式
２００７年：軍が殴打や行き過ぎた行為、言葉の暴力を法で禁止
２０１５年：たばこ値上げ、飲食店での全面禁煙を実施
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止