1月1日より放送開始となる「冬アニメ2025」には、「薬屋のひとりごと」第2期や「想星のアクエリオン Myth of Emotions」に「青の祓魔師 終夜篇」、「魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~」や「キン肉マン 完璧超人始祖編 Season2」などの人気作品の続編が多数放送される。

加えて、マンガから「SAKAMOTO DAYS」や「ババンババンバンバンパイア」なども新規にアニメ化。さらに、「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」や「魔神創造伝ワタル」などもラインナップしている。

本稿では、そんな「冬アニメ2025」から注目作を15本ピックアップし放送日順にまとめていく。

1月1日

「グリザイア:ファントムトリガー」

・放送開始日:1月1日より毎週水曜24時~ ※初回放送は25時~

・放送局:TOKYO MX、BS日テレほか

・最速配信:Netflix、Prime Video、ABEMA、dアニメストアなどにて1月1日より毎週水曜24時30分~

(※第1話のみ25時30分~)

【【PV】1月放送開始TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』】【「グリザイア:ファントムトリガー」あらすじ】

『グリザイアの果実』から数年後…

かつて少女たちの箱庭だった「美浜学園」は

国防を担う人材を育てるSORD訓練校へと生まれ変わった。

様々な理由で行き場を失くした少女達に与えられたのは銃と実弾。

これは、血と硝煙に彩られた少女たちの物語──





1月3日

「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」

・放送開始日:1月3日より毎週金曜23時30分~

・放送局:TOKYO MX、BS11ほか

・最速配信:U-NEXT、dアニメストア、アニメ放題にて1月3日より毎週金曜24時~

【TVアニメ「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」第2弾PV|1月3日(金)23時30分より放送開始!】【「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」あらすじ】

高校生の北条才人はクラスメイトと結婚した。

それも学校一苦手な、天敵のような女子・桜森朱音とである――。

「私と結婚してること、クラスのみんなに言ったら殺すから」

「俺だって結婚を知られたくはない。なんのメリットもない」

普段から嫌い合う二人の新婚生活が上手くいくはずもなく、なにかと衝突ばかり。

しかし、日々の暮らしの中で歩み寄ることで距離が縮まっていき、

一緒にいて楽しい時間が増え、少しずつお互いを理解していく。

才人は今まで知らなかった朱音の可愛い素顔を知り、

朱音は心の中に秘めていた想いに段々と気づき始め……。

素直になれそうでなれない二人が送る胸キュン新婚生活、

ここに開幕――!





1月4日

「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」

・放送開始日:1月4日より毎週土曜24時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:Prime Videoにて1月4日より 毎週土曜24時30分~

【TVアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」 メインPV】【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」あらすじ】

世界各地に異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”が出現して十数年。

“ハンター”と呼ばれる超人的な力に覚醒した人間たちと、

ゲート内のダンジョンに存在するモンスターとの戦いは絶え間なく続いている。

本来、ハンターの能力は覚醒時から成長せず、そのランクも変わることはない。

しかし、人類最弱兵器と呼ばれていた低ランクハンターの水篠旬は、

二重ダンジョンでのレイド中に自分だけが「レベルアップする」力を手に入れ、戦いの中で能力を高めていく。

転職クエストをクリアして、影の兵士を従わせることができる職業『影の君主』を手に入れた旬は、

病気の母を治す可能性のある「命の神水」の素材を求めて新たな戦いに身を投じていくのだった。

「青の祓魔師 終夜篇」

・放送開始日:1月4日より毎週土曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:U-NEXT、dアニメストア、Hulu、アニメ放題にて1月4日より毎週土曜25時~

【TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』本PV|1月4日(土)放送開始】【「青の祓魔師 終夜篇」あらすじ】

人間の住む「物質界(アッシャー)」 と悪魔が住む「虚無界(ゲヘナ)」。

本来は干渉することすらできない二つの次元だが、

悪魔はあらゆる物質に憑依し、物質界に干渉していた。

しかし人間の中には、そんな悪魔を祓う「祓魔師(エクソシスト)」が存在した――

集英社「ジャンプSQ.」にて2009年に連載を開始し、

累計発行部数は2,500万部を超える加藤和恵の大人気コミック「青の祓魔師」。

「青の祓魔師」アニメプロジェクトは、2011年、

TVシリーズ『青の祓魔師』から始まった。

原作の物語にアニメオリジナル要素を織り交ぜ、

翌2012年には、このTVシリーズに続く物語『青の祓魔師 劇場版』を公開。

2017年1月放送のTVシリーズ第2作目『青の祓魔師 京都不浄王篇』では、

原作5巻からの「京都・不浄王篇」をアニメーション化。

2024年1月放送の『青の祓魔師 島根啓明結社篇』では、

原作10巻からの「学園・七不思議篇」「島根・秘密結社篇」をアニメーション化した。

そして2024年10月より、「島根啓明結社篇」に続く

新たなTVシリーズが2作連続で放送決定。

運命と対峙する霧隠シュラのエピソードや、正十字騎士團の闇が浮かび上がる「雪ノ果篇」。

奥村燐・雪男の出生の秘密――〝青い夜〟の真実に迫る「終夜篇」。

物語はいよいよ「青の祓魔師」の核心を暴き出す――

「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」

・放送開始日:1月4日より毎週土曜25時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、dアニメストアにて1月4日より毎週土曜25時~

【TVアニメ「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」PV第3弾】【「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」あらすじ】

沖縄に転校した中村照秋(てーるー)は、同じクラスの喜屋武さんを好きになった。

これで夢の高校生活が始まる…!と思いきや、彼女の話すうちなーぐち(方言)がさっぱり理解できない!!

そんな彼女の方言を訳してくれる比嘉さんには、いつも助けられてばかりいるのだが……

実は比嘉さんは、てーるーに片想い中!?

東京とはまったく違う南の島で、ちょっぴり変わった異文化恋愛スタート!!





1月9日

「想星のアクエリオン Myth of Emotions」

・放送開始日:1月9日より毎週木曜24時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:U-NEXT、ABEMA、アニメ放題にて地上波放送同時先行配信

【TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』本PV|1月TOKYO MXほか放送開始】【「想星のアクエリオン Myth of Emotions」あらすじ】

「思い出して、翅(はね)があったころのことを」

1万2千年前の想いに応え、繋がったのは欠けたこころ。

太陽と月と火星が出会うとき、新たな合体の調べが流れる――!

湘南の海に浮かぶ小島、江の島。

美しくのどかなその浜辺に、〈私立江ノ島学園〉はある。

学園には、全国から優秀な子どもが集められ、

最新の機器を使った英才教育が施されていた。

特殊強化クラスの生徒〈エレメント〉に選ばれたサッコ、リミヤ、トシは、感情の力で動く戦闘機〈ベクターマシン〉の操縦を命じられ、謎の侵略兵器〈神話獣〉との戦いを余儀なくされる。

戦いのさなか、不可思議なヴィジョンに導かれ、サッコは叫ぶ――。

「想星合体!GO、アクエリオン!」

繰り返される輪廻の果てに、現れた機械天翅アクエリオン。

宿命を背負った少年少女は、得体のしれない団体〈宇宙たまごの会〉や大人たちの思惑が交錯する中、この宇宙の真実と向き合っていくことになる……。

これは、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて紡がれる、壮大な愛の神話。

「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」

・放送開始日:1月9日より毎週木曜22時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:各配信プラットフォームにて1月9日より毎週木曜22時30分~

【アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン《ティザーPV》|1月より第1クール放送開始‼】【「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」あらすじ】

宝島での激戦を終え、無事に科学王国へと帰還した千空たち。

手に入れた石化装置で、コールドスリープしていた司を復活させることに成功。司は科学王国の仲間となった!

そして、人類石化の黒幕・ホワイマンの本拠地が“月”であることを突き止めた千空たちは、月を目指す!

このストーンワールドで、ゼロから宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出した。

早速、世界中から宇宙船の素材を集める為、ペルセウス号で大海原へと飛び出した千空たち。

復活液の原料となる大量のコーンを求め、最初の目的地・アメリカ大陸を目指す。

勇気、結束、科学力、全てが試される大航海の先に、千空たちを揺るがす脅威が待ち構えていた――!!

遂に、千空たちの冒険は世界、そして宇宙へ向けて動き出す!

人類の未来を救う為、千空は仲間と共に全力で科学の道を切り拓いていく!!





1月10日

「FARMAGIA」

・放送開始日:1月10日より毎週金曜22時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、Lemino、アニメタイムズにて地上波同時配信

【TVアニメ『FARMAGIA』第1弾PV| 1月10(金)よりTOKYO MXほかにて放送開始!】【「FARMAGIA」あらすじ】

魔界フェリシダ――。そこには「魔界人」と呼ばれる人々が、モンスターたちと共生していた。

5大陸の1つ、アウリオン大陸に住む少年・テンもその一人であった。彼は、モンスターたちを種から育て収穫し、使役する「ファーマギア」であり、各大陸を治める領主・竜顎六柱将になるため最強のモンスターの種を育てていた。

そんなある日のこと……、突如としてもたらされた「魔王・ディルクロム」の死によって世界は一変する――。人々の悲しみも束の間、新魔王となった竜顎六柱将の一人、グラーザによる支配が始まるのだった。

大切な人たちを守るため、最強のファーマギアになるため……

テンは仲間のファーマギアとモンスターと共に竜顎六柱将に立ち向かう!

「薬屋のひとりごと 第2期」

・放送開始日:1月10日毎週金曜23時~ ※初回放送は23時40分~

・放送局:日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠

・最速配信:放送終了後、各種配信プラットフォームで順次配信

【2025.1.10 23:40 ON AIR『薬屋のひとりごと』第2期本PV/OPテーマ:幾田りら「百花繚乱」】【「薬屋のひとりごと 第2期」あらすじ】

毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と

謎多き美形の宦官・壬氏が

宮中で巻き起こるさらなる難事件へと挑んでいく!

帝の寵妃・玉葉妃の妊娠判明により、猫猫は翡翠宮の毒見役に復帰。

妃、そして帝の御子を狙った事件が再び起きないよう警戒をしながら、日々を送っていた。

先帝時代からの重臣を父にもつ新たな淑妃・楼蘭妃の入内、壬氏の命が狙われた、前代未聞の未解決事件、そして消えた容疑者・翠苓。

不穏な空気が晴れない中、外国からの隊商、さらには無理難題な要求をする特使も来訪。宮中にはさらなる暗雲が立ち込め始めていた。

猫猫と壬氏を待ち受ける新たな難事件。それらは、やがて国をも巻き込む一大事件へと発展していく──





1月11日

「SAKAMOTO DAYS」

・放送開始日:1月11日より毎週土曜23時~

・放送局:テレ東系列ほか

・最速配信:Netflixほか各配信プラットフォームにて1月11日23時30分~

【TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』メインPV│SAKAMOTO DAYS│OFFICIAL MAIN TRAILER】【「SAKAMOTO DAYS」あらすじ】

全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした!!

コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。

結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、

かつての面影が無いほどに……太っていた!!

愛する家族との平和な日常を守る為、

元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。

日常×非日常のネオアクションストーリー、ここに開幕!!

「ババンババンバンバンパイア」

・放送開始日:1月11日より毎週土曜23時30分~

・放送局:テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠ほか

・最速配信:1月12日よりNetflixにて独占配信

【TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』第1弾PV│1月放送開始】【「ババンババンバンバンパイア」あらすじ】

本物の「吸血鬼」は、現代日本の“銭湯”にいた―――!

創業60年の老舗銭湯「こいの湯」で住み込みバイトをしている森蘭丸。

彼は、人の生き血を啜る正真正銘のバンパイアだった。

蘭丸の目的は、自分の命を救ってくれた「こいの湯」の4代目・立野李仁への恩返し。

そして...彼の「18歳童貞の血」を味わうこと…!

現在15歳の李仁が熟すまで、あと3年。

しかし入学早々、李仁は同級生の女子に一目惚れしてしまう。

はたして蘭丸は、念願の「18歳童貞の血」を守り通すことができるのか...!?

夜の湯けむりと共に、恋の矢印が交錯する“ブラッディ・ラブコメ”(BL)開幕!

「魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~」

・放送開始日:1月11日より毎週土曜26時~

・放送局:ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠

・最速配信:ABEMA・U-NEXTにて放送直後から先行見逃し配信

【「魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~」予告】【「魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~」あらすじ】

好奇心が旺盛で不思議なことが大好きな朝日奈みらいは、中学2年生になる春休み、魔法つかいの少女・リコと出会う。

奇跡と魔法に導かれて、リコと共に伝説の魔法つかい「プリキュア」に変身!

みらいが大切にしているクマのぬいぐるみのモフルンや、「リンクルスマホン」から生まれた妖精のはーちゃんとも手を取り合って、「魔法界」と「ナシマホウ界(人間界)」というふたつの世界に迫った混沌を退ける。しかしそれはみんなの別離を伴うものだった。

数年後に奇跡的な再会を果たしたみらいたちは、それぞれの世界で、それぞれの未来へ向かって歩み始める。

みらいはナシマホウ界で大学生に。魔法界に戻ったリコは、魔法学校の先生に。

モフルンは変わらずみらいの隣に。

そして、はーちゃんは遠いところから世界を見守る存在に――。

だが、そんななか、魔法界とナシマホウ界に新たな災いが現れて……?

新たな災いの兆しをきっかけに、数か月ぶりの再会を果たしたみらいとリコ。

謎の敵を退ける一方で、ふたりは自分たちの過去、そして未来と向き合うことになるのだった――。

「キュアップ・ラパパ!」の魔法の言葉で、ワクワクもんの物語がいま再び動き出す!





1月12日

「魔神創造伝ワタル」

・放送開始日:1月12日より毎週日曜17時30分~

・放送局:テレ東系列6局ネット

・最速配信:各配信プラットフォームにて1月12日より毎週日曜18時~

【【新番組】TVアニメ『魔神創造伝ワタル』/2025.1.12 放送開始|毎週日曜夕方5:30~】【「魔神創造伝ワタル」あらすじ】

小学4年生の主人公「星部ワタル」は

動画配信でスーパースターを目指すリューチューバー。

ある日突然、迷いこんだのはトンデモ異世界な「宙部界」。

そこでは、迷惑系なヤカラたちが人々を困らせていた。

ラスボス「エンジョーダ」を倒し、人々の笑顔を取り戻すため

ワタルは救世主としてブロックで創った魔神「龍神丸」とともに戦うことになる。

いま、ワタルと仲間たちとの大バズリな冒険バトルが秒ではじまる!

「君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期」

・放送開始日:1月12日より毎週日曜22時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMAプレミアム、dアニメストアにて1月12日より毎週日曜23時~

【TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第2期メインPV | 1月12日(日)放送開始】【「君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期」あらすじ】

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を!と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。

しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。

次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎?どうなる100人の彼女!?

「キン肉マン 完璧超人始祖編 Season2」

・放送開始日:1月12日より毎週日曜23時30分~ ※初回放送は23時57分~

・放送局:CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠

・最速配信:Netflixにて1月13日より毎週月曜更新で見放題独占配信

【TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編 PV第3弾【OPテーマ:LOVE & JUSTICE/高梨康治×FLOW】】【「キン肉マン 完璧超人始祖編 Season2」あらすじ】

伝説の正義超人軍、再び集結――!

「週刊少年ジャンプ」(集英社)誌上にて1979年から1987年の連載終了に至るまで、主力看板作品のひとつとして同誌の発行部数大躍進を牽引。1983年から放送されたテレビアニメは驚異の視聴率20%を超え、累計1億8千万体以上を販売したカプセルトイ“キンケシ”などで社会現象とも呼ばれる大ブームを巻き起こした伝説のタイトル『キン肉マン』!

あれから約24年後の2011年11月、かつての“最終回”の続きから物語を再開させるという形でまさかの復活を遂げ、あの頃から大幅に重厚さを増した大人の鑑賞にも堪える群像ストーリー、迫力と緻密さをより極めた熟練の画力で多くのファンを魅了した新章が、Production I.G制作のもと今回アニメシリーズ化されることとなった『キン肉マン』完璧超人始祖(パーフェクト・オリジン)編である。

2024年7~9月にかけ全12話で放送されたSeason 1では、平和が訪れたはずのこの世へ再び謎の襲撃をかけてきた完璧超人軍の強硬派“完璧・無量大数軍(パーフェクト・ラージナンバーズ)”に、主力を欠く正義超人軍からキン肉マンとテリーマン、そこにバッファローマン率いるかつての宿敵・7人の悪魔超人までもがサプライズで加わって、世界各地を舞台に激しい団体対抗戦を展開。

だが“真の完璧超人”を自称する者たちの力は強力無比な上、完璧・無量大数軍の第二陣まで到着。一方の正義&悪魔超人側は死傷者続出で、生き残った者も満身創痍。

脅威への抵抗もここまでか…というタイミングでしかし、ロビンマスク、ラーメンマン、ブロッケンJr.、ウォーズマン、待ちに待った正義超人軍の主力組がその姿を現した!

勝利を収めるたびに“わかりあう”ことを続けてきた彼ら熱き正義超人の魂は、感情を持たぬ新たな敵集団に通用するのか!?

熾烈な団体対抗戦の第2ラウンド開始のゴングが今、新たな決戦の地・鳥取砂丘に鳴り響く!

