本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年1月のサービス終了タイトルは14本。バンダイナムコオンラインが手掛ける大型MMORPG「BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)」といった話題作や、アニメ「この素晴らしい世界に祝福を!(このすば)」のスマホゲーム「このファン」など、根強いシリーズファンがいるタイトルが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンや、オフライン版といった今後の施策などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年1月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 ぼくらの甲子園!ポケット カヤック 2014年9月12日 2025年1月8日 発見!ともだちはくま エイノバ 2021年8月26日 2025年1月14日 青山オペレッタ CYBIRD 2024年4月30日 2025年1月15日 モルガナティック・アイドル CYBIRD 2024年3月5日 2025年1月15日 BLUE PROTOCOL バンダイナムコオンライン 2023年6月14日 2025年1月18日 機動都市X NetEase Games 2019年7月25日 2025年1月20日 ネバーアフター ~逆転メルヘン~ NetEase Games 2023年8月31日 2025年1月20日 白夜極光 Level Infinite 2021年6月17日 2025年1月24日 真・北斗無双 コーエーテクモ 2020年12月15日 2025年1月27日 陰陽百鬼物語GO NetEase Games 2024年6月18日 2025年1月30日 この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ サムザップ 2020年2月27日 2025年1月30日 悪魔王子と操り人形 ドリコム 2024年6月3日 2025年1月31日 金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち 東映アニメーション 2024年1月17日 2025年1月31日 かんぱに☆ガールズ RE:BLOOM DMM Crypto 2024年10月1日 2025年1月31日

2025年1月18日22時 サービス終了

メーカー:バンダイナムコオンライン

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)

本作は、バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオによる共同プロジェクトチーム「PROJECT SKY BLUE」の中核を成すコンテンツとして開発されたオンラインアクションRPG。2023年6月14日にPC版のサービスが開始し、その後はPS5/Xbox Series X|Sにも対応。アニメの中に入り込んだような美麗グラフィックスで、自由度の高い冒険を楽しめる。

プレーヤーは体型や髪型、顔の輪郭など、豊富に選べるパーツを自由に組み合わせ、自分だけのキャラクターメイクが可能。様々なクラスから自分に合うものを選択し、多彩なスキルを駆使して他のプレーヤーと連携していくなど、オンラインゲームの特性を活かした共闘を軸とするマルチプレイアクションが特徴となっている。

【『BLUE PROTOCOL』サービス終了のお知らせ】

2024年8月28日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年1月18日22時となることが明かされた。終了の理由については、今後皆様に満足いただけるサービスを継続的に行なうことが困難であると判断したため、としている。2023年6月14日のPC版サービス開始から約1年7カ月での修了となる。

サービス終了告知後も定期的なメンテンナンスやアップデートが実施されており、イベントやガシャが開催され、最後まで楽しめる施策が用意されている。終了までのスケジュールについてはお知らせ内のロードマップより確認可能。なお、所有しているローズオーブやBPポイントは有効期限を迎えるかサービス終了時まで利用が可能となっており、購入済みのものについては払い戻しや返品は行なわれないので注意してほしい。

白夜極光

2025年1月24日13時 サービス終了

メーカー:Level Infinite

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

白夜極光

本作は、Level InfiniteによるAndroid/iOS用(DMM GAMESではPC版でプレイ可能)ラインストラテジーRPG。科学と魔法が織りなす幻想的な世界を舞台に、個性豊かなキャラクターたちの活躍を描いた壮大な物語を楽しめる。

ともに戦う仲間「光霊」を様々な手段で育成可能。「光霊突破」、「光霊覚醒」といった強化システムを駆使し、戦略に合わせて最強のキャラクターを育てていくことができる。キャラクターデザインには様々なクリエイターが参加しており、それぞれがダイナミックな戦闘を繰り広げていくなど、美麗なグラフィックス面も注目ポイントとなっている。

【【白夜極光】ゲームプレイ紹介PV】

2024年12月6日に掲載されたお知らせにより、サービス終了は2025年1月24日13時となることが明かされた。終了の理由としては、今後も引き続き満足いただけるサービスの提供を続けることが困難であるという結論に至ったため、としている。2021年6月17日のサービス開始から約3年半での終了となる。

ゲーム内通貨「クリスタル」の販売は12月13日に停止され、「白夜極光」ダウンロードの停止は2025年1月24日13時の予定。未使用のゲーム内有償通貨「クリスタル」については払戻しが行なわれる予定で、詳細については追って案内するとのこと。また、サービス終了後にはオフラインクライアントの特別バージョンが用意されることも案内されている。

真・北斗無双

2025年1月27日10時 サービス終了

メーカー:コーエーテクモゲームス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

真・北斗無双

本作は、マンガ「北斗の拳」とコーエーテクモのアクションゲーム「無双」シリーズが融合したスマホ向けアクションRPG。主人公であるケンシロウたちを操作して、「北斗の拳」の重厚なストーリーを追体験することができる。

メインストーリーのほか、世紀末探求「クエスト」、他プレーヤーとの協力「ギルド」やランキングを競い合う「闘技場」など、多彩なコンテンツが充実。システムはスマホに合わせ最適化されており、「北斗の拳」×「無双」の爽快バトルを手軽に楽しめる。

【【好評サービス中】iOS/Android『真・北斗無双』PV】

2024年11月26日に掲載されたお知らせにより、サービス終了は2025年1月27日10時となることが明かされた。2020年12月15日のサービス開始から約4年でのサービス終了となる。

サービス終了までのスケジュールについてはロードマップが公開されており、ガチャ、キャラクターごとの期間パワーアップ、闘技大会、ギルドイベント、ログインボーナスなど、最後までゲームを楽しめる施策が用意されている。

なお、有償商品の販売は2024年12月26日をもって終了。未使用の有償オーブ、有償コインについては2025年1月28日14時から2025年4月28日までの期間で払戻しが行なわれる。サービス終了後、アプリのタイトル画面にプレイヤーIDなど払戻しに必要な情報が表示されるようになるため、全ての手続きが終了するまではアプリをアンインストールしないよう注意してほしい。

この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ

2025年1月30日15時 サービス終了

メーカー:サムザップ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ

本作は、サムザップが開発・運営を担当しているスマートフォン向けRPG(DMM GAMESではPC版がプレイ可能)。アニメ「この素晴らしい世界に祝福を!」(このずば)に登場するカズマ、アクア、めぐみん、ダクネスといったキャラクターたちが登場し、本作オリジナルのストーリーが展開される。

ストーリーは全編フルボイスが実装。豪華声優陣の掛け合いが楽しめるほか、パーティー編成は自由自在に組むことができるため、おなじみのキャラクターたちを自分好みに組み合わせて戦闘に挑めるなど、アニメとは一味違ったゲームならではの楽しみ方ができる。

【スマホゲーム『このファン』公式PV <この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ>このすば】

2024年10月31日に掲載されたお知らせにより、サービス終了は2025年1月30日15時となることが明かされた。終了の理由については、今後お客様に満足いただけるサービスの提供が困難であるとの判断に至ったため、としている。2020年2月27日のサービス開始から約5年での終了となる。

お知らせでは今後のスケジュールが公開されており、ストーリーの解放、特別依頼クエスト、フィナーレイベントなどを開催予定。なお、サービス終了後にはオフライン版へのアップデートも用意されている。

また、サービス終了後には所持している有償「クオーツ」の払戻しが行なわれる予定で、払戻しの申請期間は2025年1月31日から2025年5月7日15時まで。払戻し申請にはオフライン版へのアップデートが必要となるため、払戻し手続きが完了するまではアプリの削除は控えるようにしてほしい。払戻し手続きの詳細については、後日改めてお知らせするとしている。

