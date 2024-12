1月1日より開催

特別衣装の「カネード」が登場!「Happy NewYearフェス」

セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―(チェンクロ)」において、特別な衣装を身にまとった「風と雄叫びの迎春 カネード」(CV:柳田淳一)が登場する「Happy NewYearフェス」を1月1日より開催した。

開催期間:2025年1月1日 0時 ~ 1月8日 10時59分

「Happy NewYearフェス」では、特別な衣装を身にまとった「カネード」が新登場。第5部以降に登場する一部のキャラクターが持つ新システム「リーダーアビリティ/クラスアビリティ」に加え、「超共鳴必殺」も持つ。

「Happy NewYearフェス」では、ガチャを引いた回数に応じてボーナスが発生する。

「Happy NewYearフェス」のボーナス

・「プレミアムチケット」1枚(ガチャ10回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ20回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ30回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ40回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ50回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ60回)

・「風と雄叫びの迎春 カネード」(ガチャ80回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ100回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ120回)

獲得できる新SSRキャラクター

・風と雄叫びの迎春 カネード

SSR★★★★★

騎士(斬)

CV:柳田淳一

イラスト:lack

「風と雄叫びの迎春 カネード」

炎の九領の年始祝いに参加し、和装を身に纏ったカネード。幻獣である彼の容貌は、九領で縁起物とされる「獅子舞」に酷似しており、獅子舞の化身としてもてはやされることとなった。九領に轟くその雄たけびは、どこよりも早く新春の風を招く。

獲得できるその他のSSRキャラクター

「幻獣の世界《嘆死精》 ラール」:戦士(斬)

「幻獣の世界《混成獣》 ミズクン」:騎士(突)

「幻獣の世界《白澤》 アル」:魔法使い(斬)

「風と雄叫びの迎春 カネード」のお試しクエストも開催

開催期間:2025年1月1日 0時 ~ 1月8日 10時59分

「風と雄叫びの迎春 カネード」の強さを体験できるお試しクエストのほか、新システム「リーダーアビリティ」を体験できる「カネード<リーダー>」クエストが順次配信される。

また、成長アルカナやプレゼントアイテムを入手できる「育成クエスト」も開催。「育成クエスト」では、義勇軍本部でキャラクターにプレゼントできるアイテムで、「カネード」の好物でもある「ボアステーキ」を獲得できる。

年始記念!「クロニクルの覚醒キャラクター確定! キャンペーンガチャ」開催

開催期間:2025年1月1日 0時 ~ 1月16日 23時59分

同ガチャは、「キャンペーンチケット」で引くことが可能。「絆共鳴必殺」を持つクロニクルの覚醒キャラクターが確定で排出される。

年始記念!「クロニクルの覚醒キャラクター確定! キャンペーンガチャ」

「キャンペーンチケット」は、いずれも1月1日0時から追加される、イベントクエスト「蛇と獅子の舞」をクリアするか、「精霊石セットを購入」(最大2回まで)することで手に入る。

「クロニクルの覚醒キャラクター確定! キャンペーンガチャ」では、全11キャラクターの排出割合が均一に設定されている。

獲得できるSSRキャラクター

・クロニクルの覚醒【万象の魔導師】 アルドラ

・クロニクルの覚醒【師団長】 カティア

・クロニクルの覚醒【湖都の女王】 アシュリナ

・クロニクルの覚醒【千河の氏族長】 ラファーガ

・クロニクルの覚醒【九領筆頭】 シュザ

・クロニクルの覚醒【渦潮の大魔導師】 ヘリシティー

・クロニクルの覚醒【ケ者の総代】 ガジジナ

・クロニクルの覚醒【破壊の少女】 ナロ

・クロニクルの覚醒【探究者の少年】 アル

・クロニクルの覚醒【愚痴の獄主】 ザエル

・クロニクルの覚醒【総司令官】 アロイス

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」開催

開催期間:2025年1月1日 0時 ~ 1月29日 10時59分

期間中、特別なイベントシナリオが配信されるほか、義勇軍本部でプレゼントできる「森永甘酒」や「称号フレーズ」などを入手することができる。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」

義勇軍本部で「森永甘酒」ブーム到来!!

開催期間:2025年1月1日 0時 ~ 1月31日 23時59分

ブーム期間中に「森永甘酒」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができる。

森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加

開催期間:2025年1月1日 0時 ~

義勇軍本部に、森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加。プレゼントアイテムの「森永甘酒」を一定数プレゼントすることで、限定インテリアを手に入れることができる。

「森永甘酒」やSSR「和菓子ぱてぃしえ アンコ」がもらえる「ギルドからの依頼」開催

開催期間:2025年1月6日 0時 ~ 1月13日 23時59分

今回の「ギルドからの依頼」では、現在ブーム中の「森永甘酒」を入手できるほか、毎日プレイすることで、SSR「和菓子ぱてぃしえ アンコ」を必ずもらえる。

(C) MORINAGA & CO., LTD.

(C)SEGA