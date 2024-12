【UTコレクション「ドラゴンボール / ドラゴンボールDAIMA」】2025年1月1日 販売開始※オンラインストアでは午前8時15分より販売価格 スウェットシャツ:2,990円 「UT」MEN:各1,500円 「UT」KIDS:各990円

ユニクロは、アニメ「ドラゴンボール」および「ドラゴンボールDAIMA」とコラボレーションしたグラフィックTシャツ「UT」・スウェットシャツを2025年1月1日より発売する。オンラインストアでは、同日午前8時15分からの販売となる。

本コラボレーションは、「ドラゴンボール」シリーズの完全新作アニメ「ドラゴンボールDAIMA」が始まったことを記念して実現したもの。価格はスウェットシャツが2,990円。「UT」のMENが各1,500円、KIDSが各990円となっている。

1柄につき2点までの販売となっており、メンズ商品はオンラインストアと全国のユニクロ店舗で購入可能。キッズ商品は、オンラインストアまたは渋谷道玄坂店と新宿東南口フラッグス店を除くUTフルラインナップ店舗のみでの取り扱いとなる。

ラインナップ

MEN

・スウェットシャツ

価格:各2,990円

【ドラゴンボールDAIMA スウェットシャツ/BLACK】【ドラゴンボール スウェットシャツ/NAVY】【ドラゴンボール スウェットシャツ/WHITE】

・UT(グラフィックTシャツ)

価格:各1,500円

【ドラゴンボールDAIMA UT/BLACK】【ドラゴンボールDAIMA UT/NAVY】【ドラゴンボール UT/WHITE】【ドラゴンボール UT/NATURAL】

□■MENのページ

KIDS

・UT(グラフィックTシャツ)

価格:各990円

【ドラゴンボールDAIMA UT/WHITE】【ドラゴンボールDAIMA UT/BLUE】【ドラゴンボールDAIMA UT/BLACK】

□■KIDSのページ

【イメージ】

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション

(C) UNIQLO Co., Ltd. All rights reserved.