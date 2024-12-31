ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¡´éÌÌ¼ê½Ñ¤«¤éÌµ»ö¤ËÂà±¡¤òÊó¹ð¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¿È¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ(52)¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11·î29Æü¤ËµþÅÔÆîºÂ¤ÇÉñÂæ·Î¸ÅÃæ¡¢É¡¤È¾å³Ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢12·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë3»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö´é¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÊÒ²¬¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËÍ¤ÏÌµ»öÂà±¡¤·¤Æ¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¿È¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ëÆü¤â¡¢»×¤¤Çº¤àÆü¤â¡¢Èá¤·¤àÆü¤â¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤ëÆü¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬àÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤éÁ´Éô¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤Ê¤¤¡£°ìÆü°ìÆü¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦Ç¯¤ÎÀ¥¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¤¤¿¤ë2025Ç¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£