<第75回NHK紅白歌合戦>◇31日◇NHKホール

西野カナ(35)が6年ぶりに出場し、活動再開後初めてテレビパフォーマンスした。

美脚あらわなピンクのドレスと大きなリボンを着けて登場。「EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー」と題して「Best Friend」「EYES ON YOU」と続けた。輝く紙吹雪を浴びながら笑顔で歌いきり「ありがとうございました」と頭を下げた。

司会の伊藤沙莉から「6年ぶりの紅白いかがでしたか」と聞かれ、「めちゃめちゃ緊張しました。すごく光栄で、楽しかったです。ありがとうございました」と笑顔で感謝した。

西野は2010年に紅白初出場。以来、18年まで9年連続で出場した。だが19年1月に活動休止を発表し、同3月に一般男性との結婚を発表。その後、23年の出産を経て、24年6月に活動を再開した。

12月13日の出場発表時には、NHKを通じ「この度、『第75回NHK紅白歌合戦』に出場させていただくことになりました。ありがとうございます。私は2019年に活動休止して、今年約5年ぶりに活動を再開しました。今年は復帰ライブを開催したり、とても思い出深い年となりましたが、そんな2024年の締めくくりに、素敵なステージで歌わせていただけること、とても嬉しく思います。ひとりでも多くの皆さんに楽しんでいただけるよう、精一杯歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします!」とコメントを寄せていた。