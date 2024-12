◆Snow Man、なにわ男子・Hey! Say! JUMPらの楽曲披露

【モデルプレス=2024/12/31】Snow Manが31日、YouTube生配信「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!2024-2025〜」を実施。なにわ男子やHey! Say! JUMPなどの楽曲を披露した。この日は、人気企画「ユニットシャッフルGP」に加え、新企画「みんなと楽しむ大晦日 ベストヒットメドレー」を実施。同事務所所属アーティストの人気楽曲をカバーした。

阿部亮平、佐久間大介、向井康二はHey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」を披露。続く岩本照、深澤辰哉、宮舘涼太はKAT-TUNの「Real Face#2」をカバー。亀梨和也を尊敬する宮舘が歌い出しを担当し、サビ前の見せ場である“舌打ち”は3人が順番に披露した。その後、目黒蓮、ラウール、渡辺翔太がなにわ男子の「初心LOVE」を歌唱。同曲は目黒が道枝駿佑とW主演を務めたドラマ「消えた初恋」(テレビ朝日系/2021)の主題歌。サビ前の道枝の「ねぇ、今もだよ」というセリフを誰が言うかと渡辺、ラウールが小競り合いをしていたが、目黒が2人をよそにクールにセリフを披露し、3人は笑顔を見せていた。その後はNEWSの「チャンカパーナ」、SMAPの「らいおんハート」、少年隊の「仮面舞踏会」、V6の「Can do! Can go!」を9人全員で披露。クールな曲から温かいバラードまで、幅広い楽曲でファンを楽しませた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】