■『第75回NHK紅白歌合戦』(31日、東京・渋谷 NHKホール)歌手・西野カナ(35)が、6年ぶりに出場。活動再開後初めてとなるテレビパフォーマンスとなり、「EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー」を届けた。西野は、2010年『第61回NHK紅白歌合戦』に初出場して以来、2018年まで9年連続で紅白に出場。高い人気を誇っていた2019年、アーティスト活動の休止を発表した。その後、結婚・出産を経て、今年6月に活動を再開。新曲発表やライブを行い、大きな話題となった。

/ EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー

「EYES ON YOU」

2024.12.31

