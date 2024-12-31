Äé½ÙÅÍàÂç¤ß¤½¤«¤Î´éá°æ²¬°ìæÆ¤ËÂå¤ï¤ê2024Ç¯²÷¾¡Äù¤á¡ª¡¡À¤³¦Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤ÇÌÂ¤ï¤º¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé£¹°Ì¡¦Äé½ÙÅÍ¡Ê£²£µ¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Æ±µé¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê£³£µ¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ò£¸²ó£±Ê¬£µ£µÉÃ£Ô£Ë£Ï¤ÇÇË¤ê¡¢Æ±²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÆ±Ìç¤ÎÀèÇÚ¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£¶°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¤¬Æ±µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÄ©¤à°ìÀï¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ë¤è¤êÁ°Æü¤ËÃæ»ß¡£µÞ¤¤ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿Äé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£´·î¤ÎÁ°Àï¤Ç£±¡¦£¶¥¥í¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë£¶¤«·î¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤¬ÌÀ¤±¡¢£±³¬µé¾å¤²¤Æ±øÌ¾ÊÖ¾å¤ò¤«¤±¤¿Éüµ¢Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢£±£³´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÄé¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç£±£´ÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â£Ë£ÏÉé¤±¤Ï£±¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¸Ç¤¤¥¬¡¼¥É¤«¤éÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¾å²¼¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ÆÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¡££µ²ó¤Ë¤Ïº¸¥Õ¥Ã¥¯¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£¸²ó¡£ºÆ¤Óº¸¥Õ¥Ã¥¯¤«¤éµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÇÌÔÎõ¤ÊÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡´í¤Ê¤²¤Ê¤¤²÷¾¡¤Ë¡¢Äé¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤·¤Æº£Ç¯¤òÄù¤á¤ë°Õ¼±¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££µ²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¥¿¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¤ÈÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö£·¡¢£¸¡¢£¹²ó¤ËÉ¬¤ºÍè¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»ñ³ÊÄä»ßÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤â°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¡¢²ÈÂ²¤é»Ù±ç¼Ô¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤ËºÆµ¯¤ò·è°Õ¡£¤½¤·¤Æ°æ²¬¤«¤é¤Ï¡¢£··î¤ÎÁ°Àï¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¼¡¤Ï²¶¤¬¸«¤»¤ë¤ï¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î£±£²²ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â°æ²¬¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐÀ¤³¦Àï¤ä¤ì¤ë¤è¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÍèÇ¯¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÁÆ±µé²¦¼Ô¥é¥â¥ó¥È¡¦¥í¡¼¥Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÍèÇ¯£³·î¤ËÆ±¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¥¤¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÎ®¤ì¤ÏÎ®Æ°Åª¡£Ä©Àï¼Ô¤Î»ØÌ¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ÖÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÂ¤ï¤¹¼õ¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£