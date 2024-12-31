¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£±£²¡¦£²£¹Î¾¹ñ¤ÇÉé½ý¤·¤¿¾®ÇÈ¤¬·ç¾ì¡¡Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ï£³£±Æü¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Î´ÖÂç²ñ¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç°äº¨¤¬»Ä¤ë¼ëÎ¤¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡¢£Ë£Ï¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¤ß¤Î·èÃå¤È¤Ê¤ë¡Ö´°Á´·èÃå¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç·ãÆÍ¡£»î¹çÃæ¤Ë¼ëÎ¤¤Î±¦¥Ï¥¤¤«¤é¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÊø¤ìÍî¤ÁÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤¬£¹¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ø¥¤¥È¤Î¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë²ðÆþ¡£»î¹ç»þ´Ö£³£³ÉÃ¤Ç¾®ÇÈ¤ÎÈ¿Â§Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¤¿¾®ÇÈ¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÍèÇ¯£±·î£³Æü¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡ÊÍÌÀ¡ËÂç²ñ¤«¤é·ç¾ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¡£