¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×ÇÐÍ¥£´¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¶¶ËÜ´ÄÆà¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ÖÍ½Äê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡Âè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×ÇÐÍ¥£´¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤µ¤»¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½é½Ð¾ì¤¹¤ë£Â¡Ç£ú¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ä¾Á°¡£¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¡Ö·ë¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£²ñ¾ì¤ÎÂµ¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤ÏÂç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤ÆÀä¶ç¡£Ãç¤äËãÀ¸¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ë¡Á¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¶¶ËÜ¤Ïº´Ìî¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡ÖÍ½Äê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡ª¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ±é¤¸¤ë·ë¤ÎÊì¡¦°¦»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸«»ö¤Ê»Ê²ñ¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬·ë¡£¼«Ëý¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£·ë¤ÎÉã¡¦À»¿Í¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Í¡¢¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤¬¤Í¡¢¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£