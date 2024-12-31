¡Ú¹ÈÇò¡ÛB¡Çz¤ÎÄ¶¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¥Û¡¼¥ëÀä¶«¡õÁûÁ³¡ª»Ê²ñ¤âÃÎ¤é¤ºÅÜÅó¤Î3¶Ê¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¿á¤Èô¤Ð¤¹Ç®¾§¡ª
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖB¡Çz¡×¤¬¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²¹¤«¤¤¡È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤òÅô¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤âÉñÂæÂµ¤Ç¸«¼é¤ê¡¢´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬¹ñÌ±Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤À¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¤±¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì³°¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é²ñ¾ì¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖLOVE PHANTOM¡×¡Öultra soul¡×¤ò²Î¾§¡£º²¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡B'z¤¬NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Ê²ñ¿Ø¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ÃçÎ¤°Í¼Ó¤éÄ«¥É¥é½Ð±é¼Ô¤Ë¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¦¤ï¤º¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¤Ë¤ÏÆ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÀè¤Û¤É¡¢B¡Çz¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¢°ìÉôµ¡ºà¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡88Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥·¥ó¥°¥ë15ºî¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à19ºî¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä«¥É¥é¼çÂê²Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ»³¤ò±Û¤¨Ã«¤ò±Û¤¨¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢Ìµ½þ¤Î°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤¿µ±¤¤òÊü¤Ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ªÃã¤Î´Ö¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡